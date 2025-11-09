https://sputniknews.uz/20251109/ozbekistonda-avtomobilni-qishga-qanday-tayyorlash-kerak--infografika-53339822.html
Ўзбекистонда автомобилни қишга қандай тайёрлаш керак — инфографика
Sputnik Ўзбекистон
Қишда автомобилдан фойдаланиш қийинлашади. Мотор мойи, аккумулятор, тормоз тизими ва шиналарни текшириб, машинамингизни совуқ мавсумга тайёрланг.
Совуқ фасл – автомобил учун ҳақиқий синов даври. Ҳароратнинг тушиши, йўлларга сепиладиган тузли моддалар ва ноқулай об-ҳаво шароити қишда автомобилдан фойдаланишни қийинлаштиради. Шунинг учун автомобилни қишки мавсумга тайёрлаб қўйиш – уни энг ноқулай пайтда ишдан қолишидан асрайди.Кўплаб ҳайдовчилар қиш келиши билан фақат музламайдиган суюқлик қуйиш билан чекланади. Аслида эса қишки тайёргарлик бундан кўпроқ ишларни қамраб олади: ёнилғи тизими, аккумулятор, мотор мойи ва тормоз суюқлиги ҳолатини ҳам текшириш зарур.Sputnik Ўзбекистон автомобилни қишга тайёрлаш бўйича асосий тавсияларни рўйхат шаклида тўплади. Батафсил инфографикадан билиб олинг!
Совуқ фасл – автомобил учун ҳақиқий синов даври. Ҳароратнинг тушиши, йўлларга сепиладиган тузли моддалар ва ноқулай об-ҳаво шароити қишда автомобилдан фойдаланишни қийинлаштиради. Шунинг учун автомобилни қишки мавсумга тайёрлаб қўйиш – уни энг ноқулай пайтда ишдан қолишидан асрайди.
Кўплаб ҳайдовчилар қиш келиши билан фақат музламайдиган суюқлик қуйиш билан чекланади. Аслида эса қишки тайёргарлик бундан кўпроқ ишларни қамраб олади: ёнилғи тизими, аккумулятор, мотор мойи ва тормоз суюқлиги ҳолатини ҳам текшириш зарур.
Sputnik
Ўзбекистон автомобилни қишга тайёрлаш бўйича асосий тавсияларни рўйхат шаклида тўплади. Батафсил инфографикадан билиб олинг!