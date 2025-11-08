https://sputniknews.uz/20251108/shavkat-mirziyoev-sogliqni-saqlash-xodimlarini-tabrikladi-53324436.html
Шавкат Мирзиёев соғлиқни сақлаш ходимларини табриклади
Шавкат Мирзиёев соғлиқни сақлаш ходимларини табриклади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда ўртача умр кўриш даражаси 73,8 ёшдан 75,1 ёшга узайганида соғлиқни сақлаш ходимларининг муносиб ҳиссаси бор — президент. 08.11.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-11-08T15:43+0500
2025-11-08T15:43+0500
2025-11-08T15:46+0500
президент
шавкат мирзиёев
шифокор
янги ўзбекистон шифокорлари
байрам
касб байрам
табрик
самимий табрик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/07/42835415_0:34:1280:754_1920x0_80_0_0_18728f376cff8a7c8d0e499605fa1134.jpg
ТОШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев республика соғлиқни сақлаш соҳаси ходимларини касб байрами билан табриклади. Ҳаммамизга аёнки, сиҳат-саломатлик ҳар бир инсон, бутун жамият учун бебаҳо бойлик, улуғ неъматдир. Фақат соғлом инсон ва соғлом халқ мислсиз ишларга қодир эканини барчамиз яхши англаймиз, - деди президент.Шундан сўнг давлат раҳбари соғлиқни сақлаш соҳасида сўнгги йилларда эришилган ютуқларни санаб ўтди. Давлат раҳбари шуннгдек, шифокорлар келажакда ҳам ўзларининг билим ва тажрибалари билан соҳа ривожини янги босқичга кўтаришига ишонч билдирди. Табрик якунида Шавкат Мирзиёев шифокорларни яна бир бор табриклаб, уларга сиҳат-саломатлик, улкан муваффақиятлар, оилавий бахт-саодат, хонадонларига тинчлик ва файзу барака тилади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/07/42835415_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ac6a0b92aa1353566b5fee96d8bccf47.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
президент, шавкат мирзиёев, шифокор, янги ўзбекистон шифокорлари, байрам, касб байрам, табрик, самимий табрик
президент, шавкат мирзиёев, шифокор, янги ўзбекистон шифокорлари, байрам, касб байрам, табрик, самимий табрик
Шавкат Мирзиёев соғлиқни сақлаш ходимларини табриклади
15:43 08.11.2025 (янгиланди: 15:46 08.11.2025)
Ўзбекистонда ўртача умр кўриш даражаси 73,8 ёшдан 75,1 ёшга узайганида соғлиқни сақлаш ходимларининг муносиб ҳиссаси бор — президент.
ТОШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев республика соғлиқни сақлаш соҳаси ходимларини касб байрами билан табриклади.
"Ушбу қутлуғ айёмда халқ саломатлигининг посбонлари бўлган сиз, азизларни мамлакатимизда кенг нишонланаётган касб байрамингиз – Тиббиёт ходимлари куни билан чин қалбимдан табриклаб, барчангизга ўзимнинг юксак ҳурматим ва эзгу тилакларимни изҳор этаман.
Ҳаммамизга аёнки, сиҳат-саломатлик ҳар бир инсон, бутун жамият учун бебаҳо бойлик, улуғ неъматдир. Фақат соғлом инсон ва соғлом халқ мислсиз ишларга қодир эканини барчамиз яхши англаймиз, - деди президент.
Шундан сўнг давлат раҳбари соғлиқни сақлаш соҳасида сўнгги йилларда эришилган ютуқларни санаб ўтди.
"Юртимизда 2017 йилдан буён оналар ўлими кўрсаткичи 21 промилледан 11 промиллега, гўдаклар ўлими эса 11,5 промилледан 7,8 промиллега камайгани ҳам соҳада амалга оширилаётган ислоҳотларимизнинг самарасидир", - деди президент.
Давлат раҳбари шуннгдек, шифокорлар келажакда ҳам ўзларининг билим ва тажрибалари билан соҳа ривожини янги босқичга кўтаришига ишонч билдирди.
Табрик якунида Шавкат Мирзиёев шифокорларни яна бир бор табриклаб, уларга сиҳат-саломатлик, улкан муваффақиятлар, оилавий бахт-саодат, хонадонларига тинчлик ва файзу барака тилади.