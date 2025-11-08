Ўзбекистон
Ўзбекистон ва ЕОИИ ташқи савдо айланмаси
Ўзбекистон ва ЕОИИ ташқи савдо айланмаси
Россия Ўзбекистоннинг ЕОИИдаги асосий савдо ҳамкори бўлиб қолмоқда. 08.11.2025
Миллий статистика қўмитасиг кўра, 2025 йилнинг 9 ойи давомида Ўзбекистон ва ЕОИИ умумий савдо айланмаси 14,2 млрд долларни ташкил этган. Бунда экспорт ҳажми – 4,9 миллиард доллар, импорт эса – 9,3 миллиард долларни ташкил этган.Рақамларга кўра, Россия Ўзбекистоннинг ЕОИИдаги асосий савдо ҳамкори бўлиб қолмоқда - ўзаро савдо улуши 9,3 млрд долларни ташкил этган..Евросиё иқтисодий иттифоқига Россия, Беларусь, Қозоғистон, Арманистон ва Қирғизистон киради. Ушбу давлатлар ўртасида ягона иқтисодий макон шакллантирилган бўлиб, у ерда товарлар, хизматлар, ишчи кучи ва капитал эркин ҳаракат қилади.
Россия Ўзбекистоннинг ЕОИИдаги асосий савдо ҳамкори бўлиб қолмоқда.
