Наркожиноятлар учун 20 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси белгиланади
Наркожиноятлар учун 20 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси белгиланади
Аҳоли саломатлиги ва миллат генофондини наркожиноятлардан ҳимоя қилиш бўйича президент янги фармони қабул қилинди. 08.11.2025
ТОШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Ўзбекистонда наркотик моддалар билан боғлиқ уюшган жиноятчилик учун 20 йилгача жазо белгиланади. Бу ҳақда бугун эълон қилинган президент фармонида айтиб ўтилган. Фармонга кўра, ИИВ 2025 йил охиригача “Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида”ги Қонуннинг янги таҳрирдаги лойиҳасини ишлаб чиқиши белгиланган. Ундан ташқари Гиёҳвандлик ва наркожиноятларнинг барвақт олдини олиш ҳамда уларга қарши курашиш бўйича 2025-2026 йилларга мўлжалланган комплекс амалий ҳаракатлар миллий дастури тасдиқланади.Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузурида фаолият кўрсатувчи Республика идоралараро мувофиқлаштирувчи ишчи гуруҳ тузилади.Наркотиклар ва ўқотар қуролларни назорат қилиш агентлиги қошида масъул вазирлик ва идоралар мутахассисларидан иборат Мувофиқлаштирувчи ишчи гуруҳ штаби ташкил этилади. Рақамли технологиялар вазирлиги Ички ишлар вазирлиги ва бошқа идоралар билан биргаликда 2026 йил 1 июлга қадар Интернет тармоғидагинаркодўконларни ҳамда гиёҳвандлик воситаларини тарқатиш ҳолатларини сунъий интеллект технологиялари ёрдамида аниқлаш ва блоклашга мўлжалланган дастурларни ишлаб чиқади ва амалиётга жорий қилиш чораларини кўради.
10:39 08.11.2025 (янгиланди: 10:41 08.11.2025)
ТОШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik.
Ўзбекистонда наркотик моддалар билан боғлиқ уюшган жиноятчилик учун 20 йилгача жазо белгиланади. Бу ҳақда бугун эълон қилинган президент фармонида
айтиб ўтилган.
Фармонга кўра, ИИВ 2025 йил охиригача “Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида”ги Қонуннинг янги таҳрирдаги лойиҳасини ишлаб чиқиши белгиланган.
Янги қонунда наркожиноятларнинг янги шакллари, усуллари ва уюшганлик даражасидан келиб чиқиб, қуйидаги қилмишлар учун йигирма йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазосини белгилашни назарда тутувчи жиноий жавобгарликни киритилади.
Ундан ташқари Гиёҳвандлик ва наркожиноятларнинг барвақт олдини олиш ҳамда уларга қарши курашиш бўйича 2025-2026 йилларга мўлжалланган комплекс амалий ҳаракатлар миллий дастури тасдиқланади.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузурида фаолият кўрсатувчи Республика идоралараро мувофиқлаштирувчи ишчи гуруҳ тузилади.
Наркотиклар ва ўқотар қуролларни назорат қилиш агентлиги қошида масъул вазирлик ва идоралар мутахассисларидан иборат Мувофиқлаштирувчи ишчи гуруҳ штаби ташкил этилади.
Рақамли технологиялар вазирлиги Ички ишлар вазирлиги ва бошқа идоралар билан биргаликда 2026 йил 1 июлга қадар Интернет тармоғидагинаркодўконларни ҳамда гиёҳвандлик воситаларини тарқатиш ҳолатларини сунъий интеллект технологиялари ёрдамида аниқлаш ва блоклашга мўлжалланган дастурларни ишлаб чиқади ва амалиётга жорий қилиш чораларини кўради.