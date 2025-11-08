Кино МДҲда халқларни бирлаштирувчи санъатга айланиши мумкин
Кино санъати орқали анъанавий қадриятлар ва тарихий ҳақиқатни сақлаб қолиш мумкин - Матвейчук.
ТОШКЕНТ, 8 ноя —Sputnik. Тошкентдаги Sputnik матбуот марказида “Эхо Евросиё-Кинофест”га бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтди.
Унда режиссёр Жаник Файзиев, “Евросиё-Кинофест" халқаро Евроосиё кинофестивалининг бадиий раҳбари Сергей Новожилов, “Евросиё” АНТ Халқаро лойиҳалар бўлими бошлиғи Вячеслав Матвейчук иштирок этди.
Вячеслав Матвейчук "Евросиё-Кинофест" илк бор 2024 йилда Москвада режиссёр Тигран Кеосаян ташаббуси билан ўтказилганини ва бу Евроосиё қитъасининг биринчи халқаро кинофестивали бўлганини эсга олди.
Унинг сўзларига кўра, ушбу фестивалнинг муваффақияти унинг анъанага айланиши кераклигини намойиш қилган.
“Кино ижодкорларининг тадбирга қизиқиши шу қадар катта эдики, биз унинг ёрдамида постсовет ҳудудидаги қардош халқларни бирлаштириш, кино санъати призмаси орқали анъанавий қадриятлар ва тарихий ҳақиқатни сақлаб қолиш мумкинлигини тушундик”, - дейди Матвейчук.
Бугунги кунда, “Эхо Евросиё-Кинофест”га ўхшаш тадбирлар аллақачон Қирғизистон, Абхазия, Арманистон, Беларус, Хитой, шунингдек, Луганск ва Донетск халқ республикаларида бўлиб ўтган. Энди эстафетани Тошкент олди.
Ўзбек саҳнаси дастури уч кунга мўлжалланган бўлиб, унда энг яхши фильмлар намойиши, маҳорат сабоқлари, давра суҳбатлари, ВГИК талабалари учун ўқув модуллари, Евроосиё кинематографлари ёшлар уюшмаси йиғилиши, таниқли театр ва кино актёрлари билан учрашувлар ўрин олган.
Режиссор Жаник Файзиев, фестиваль асосчиси, марҳум Тигран Киосаян билан талабалик йилларини баҳам кўрганини ва узоқ йиллик дўстлик ришталари боғлаб турганини эсга олди.
"Фестивалда иштирок этишимни бир марталик бўлади деб ўйлагандим, лекин афсуски, Тигран бевақт вафот этди. Бу барчамиз учун катта қайғу бўлди", - дейди Файзиев ва шундан сўнг у дўстининг ишини давом эттиришга қарор қилганини айтиб ўтди.
"Мен Совет Иттифоқида улғайганман ва ҳозиргача биз ҳаммамиз бир катта оила эканлигимизни ҳис қиламан. Иттифоқ парчаланганидан кейин асосан йўқолган халқлар ва маданиятлар ўртасидаги алоқаларни сақлаб қолиш ва ривожлантириш қанчалик муҳимлигини тушунаман", деб таъкидлади режиссер.
Шунингдек, Файзиев айни дамда улар иккита муҳим лойиҳа устида ишлаётганларини, улардан бири тарихий фэнтези фильми, иккинчиси эса уруш йилларида Ўзбекистон 900 мингга яқин етим ва қочқин болаларни қабул қилиб олгани ҳақидаги сериал бўлишини маълум қилди.
Фестивалнинг бадиий раҳбари Сергей Новожилов Евроосиё-Кинофест бренди нафақат Евроосиё, балки жаҳон фестиваллар ҳамжамиятида мустаҳкам ўрин топишига ишонч билдирди.
У ташкилотчилар томонидан бадиий дастурга алоҳида эътибор қаратилаётганини таъкидлаб, кинофорумни ўтказишда кўрсатган ёрдами учун Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлигига миннатдорлик билдирди.
"Эхо Эвразия-Кинофест" Москва ва Сочида бўлиб ўтган ва 35 000 дан ортиқ томошабинни жалб қилган йирик Евроосиё кинофестивалнинг давоми ҳисобланади. Фестивалда Россия, Арманистон, Ҳиндистон, Сербия, Германия, Ўзбекистон, Қозоғистон, Туркия, Бразилия, Жанубий Африка ва бошқа мамлакатларнинг фильмлари киритилган.
Кинофорум ёш истеъдодларни қўллаб-қувватлаш ва ЕОИИ мамлакатларида профессионал ҳамжамиятни ривожлантиришга қаратилган.
Матбуот анжуманиниг тўлиқ видеоси билан (рус тилида) қуйида танишинг.
