Ер жуда кичик ва жуда нозик: учувчи-космонавтга етти савол
Ер жуда кичик ва жуда нозик: учувчи-космонавтга етти савол
Sputnik Ўзбекистон
Инсоният гуллаб-яшнаши, авлодларимиз космик таҳдидлардан омон қолиши учун биз коинотга уча олишимиз ва коинотда яшай олишимиз керак. Бу инсон тараққиётининг... 08.11.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКEНТ, 7 ноя — Sputnik. Ҳар бир парвоз одамни ўзгартиради, дейди учувчи-космонавт, Россия Қаҳрамони Андрей Борисенко Sputnik мухбири билан суҳбатда.
ТОШКEНТ, 7 ноя — Sputnik. Ҳар бир парвоз одамни ўзгартиради, дейди учувчи-космонавт, Россия Қаҳрамони Андрей Борисенко Sputnik мухбири билан суҳбатда.
“Сайёрага коинотдан назар ташлаб, унда содир бўлаётган барча техноген ва табиий катаклизмларни кўрсангиз, у ҳақиқатан ҳам, биринчидан, жуда нозик, иккинчидан, жуда, жуда кичик эканлигини тушунасиз”, дейди у.
Андрей Иванович, кўплаб ўғил болалар сингари, болалигидан космонавт бўлишни орзу қилган.
“Тўққиз ёшимда “Оловни юмшатиш” фильмини томоша қилганман. Ўтмишга назар ташласам, бу менинг карерам учун бошланғич нуқта бўлганини тушунаман, космонавтлар корпусига киришим учун 30 йил керак бўлди”, — деди у
Борисенко касбга анча кеч кирди - 39 ёшида. Аммо у Халқаро космик станцияга икки марта ташриф буюрди, орбитада 337 кун, 9 соат ва 6 дақиқа вақт ўтказди ва ўнлаб илмий тажрибалар устида ишлади.
"Инсоният тараққиёти ва гуллаб-яшнаши учун, фарзандларимиз, набираларимиз ва чевараларимиз ҳар қандай космик таҳдидларга қарамасдан омон қолиши учун биз коинотга уча олишимиз ва коинотда яшашимиз керак. Бу инсон тараққиётининг ягона йўли", деб ҳисоблайди у.
Ер юзида эса Андрей Ивановични ҳар доим рафиқаси Наталя кутиб олди, уни ҳар доим ҳамма нарсада қўллаб-қувватлади.
"Ҳар қандай касб ҳар доим кучли таянч базасига эга бўлишни талаб қилади. Сизни кутиб оладиган, севадиган ва аслида биз ўз ишимиздан қайтишга интиладиган база", - дейди космонавт.
Ҳозирда Борисенко Юрий Гагарин номидаги Космонавтларни тайёрлаш марказининг космонавтлар корпусининг методлар бўлимининг етакчи мутахассиси. У, шунингдек, Болтиқбўйи давлат техника университетининг ракета техникаси кафедрасида доцент бўлиб ишлайди.
"Космонавтларни тайёрлаш жуда жиддий; у кўп йиллар давом этади: улар космонавтлар корпусига қўшилган пайтдан бошлаб биринчи парвозигача. Профессионал космонавтни тайёрлаш учун эса тахминан 6-7 йил керак бўлади", - дейди у.
Коинотга оид саволларга энг қизиқарли жавобларни Sputnik видеосида томоша қилинг.