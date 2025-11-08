https://sputniknews.uz/20251108/eoii-onlayn-xaridlarni-qulay-va-xavfsiz-qilishga-harakat-qilmoqda-53325857.html
ЕОИИ онлайн харидларни қулай ва хавфсиз қилишга ҳаракат қилмоқда
ЕОИИ онлайн харидларни қулай ва хавфсиз қилишга ҳаракат қилмоқда
Сўнгги йилларда IT технологиялар ривожи ҳамда савдо тўсиқларининг камайиши натижасида ЕОИИ давлатларида онлайн савдо ҳажми тез ривожланмоқда.
ТОШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik.
ЕОИИ онлайн харидларни қулай ва хавфсиз қилишга ҳаракат қилмоқда
Сўнгги йилларда IT технологиялар ривожи ҳамда савдо тўсиқларининг камайиши натижасида ЕОИИ давлатларида онлайн савдо ҳажми тез ривожланмоқда.
ТОШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи онлайн харидларни мижозлар учун қулай ва хавфсиз қилишни мақсад қилган, дейди ЕИК Санитария, фитосанитария ва ветеринария чоралари департаментининг истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўлими бошлиғи Лидия Осауленко.
Истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ЕОИИ мамлакатлари орасидаги ҳамкорликнинг асосий йўналишлардан биридир. Бу иш истеъмолчилар ишончини мустаҳкамлаш ва уларнинг манфаатларини, жумладан, онлайн-тижоратда самарали ҳимоя қилишни таъминлашга ёрдам беради. Комиссия томонидан мунтазам ўтказиб келинаётган сўровлар бу борада жуда қўл келади, деди Осауленко.
Айни дамда ана шундай сўровлардан бири давом этмоқда. Унда иштирок этган истеъмолчилар маълум қилишига кўра, уларнинг кўпчиллиги (60%) ҳар ҳафта ва ойда бир неча маротаба йирик онлайн магазинларда харидлар амалга оширади.
Онлайн харидлар истеъмолчиларга нархларнинг арзонлиги, етказиб беришнинг қулайлиги билан маъқул. Харидорларнинг 55% ҳеч қачон ҳуқуқлари бузилмаганини ва 36% - камдан кам ҳолларда ҳуқулари бузилишига дуч келганини қайд этган
Шу билан бирга истеъмолчилар онлайн дўконларда сотувдан кейинги кафолатлаш хизмати етишмаслигини қайд этишган.