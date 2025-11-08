https://sputniknews.uz/20251108/aqsh-putin-maxsus-operatsiya-53328406.html
АҚШ собиқ расмийси Путин махсус операцияни нега бошлаганини тушунишини айтди
Sputnik Ўзбекистон
Истеъфодаги полковник Лоуренс Уилкерсон собиқ давлат котиби Колин Пауэлл штаби раҳбарларидан бири бўлган. 08.11.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 8 ноя – Sputnik. РИА Новости билан суҳбатда АҚШнинг собиқ ҳарбий раҳбарларидан бири Уиркерсон Россия президенти махсус ҳарбий операция нима учун бошлаганини аниқ тушунишини айтди."Бизнинг Украинани НАТОга қўшиб олиш пайида қилган ҳар қандай саъй-ҳаракатларимиз жиддий муаммоларга дуч келган эди. "Ва шунга қарамай, ҳар иккала маъмурият - Республикачилар ҳам ва Демократлар ҳам - буни тарғиб қилишди. Бу менга мутлақо бемаъни туюлди", дея қўшимча қилди у.Шу билан бирга, у Россия президенти Владимир Путин Украинани НАТОга қўшишга уринишда Россия учун экзистенциал таҳдидни кўрган, деган фикрни билдирди.
Уилкерсон о том, почему почему Путин начал СВО
Экс-чиновник США Уилкерсон понимает, почему Путин начал СВО.
Истеъфодаги полковник Лоуренс Уилкерсон собиқ давлат котиби Колин Пауэлл штаби раҳбарларидан бири бўлган.
ТОШКЕНТ, 8 ноя – Sputnik. РИА Новости билан суҳбатда АҚШнинг собиқ ҳарбий раҳбарларидан бири Уиркерсон Россия президенти махсус ҳарбий операция нима учун бошлаганини аниқ тушунишини айтди.
"Бизнинг Украинани НАТОга қўшиб олиш пайида қилган ҳар қандай саъй-ҳаракатларимиз жиддий муаммоларга дуч келган эди.
Кейинроқ эса мен АҚШ 2005, 2006 йиллардан буён Украинани НАТОга қўшиб олиш бўйича жиддий ҳаракатлар қилганини ва 2011, 2012, 2013 ва 2014 йилларда буни фаол тарғиб қилиб, жуда катта саъй-ҳаракатлар қилаётганимизни билганимда, мен уларни ақлдан озган деб ўйлагандим, - деди Уилкерсон.
"Ва шунга қарамай, ҳар иккала маъмурият - Республикачилар ҳам ва Демократлар ҳам - буни тарғиб қилишди. Бу менга мутлақо бемаъни туюлди", дея қўшимча қилди у.
Шу билан бирга, у Россия президенти Владимир Путин Украинани НАТОга қўшишга уринишда Россия учун экзистенциал таҳдидни кўрган, деган фикрни билдирди.
"Шунинг учун у чора кўрди. Ва, айтганимдек, ҳарбий хизматчи сифатида, унинг айнан қандай мақсадда ҳаракат қилганини аниқ тушунаман", - дея таъкидлади Уилкерсон.
Россия 2022 йил 24 февралда Украинада махсус ҳарбий операция бошлаган эди. Россия президенти Владимир Путин унинг мақсадини Украинани демилитаризация ва денацификация қилиш ҳамда Донбассда 8 йилдан бери Украина миллатчилари зўравонлигидан жабрланган рус аҳолисини ҳимоя қилиш деб атаган эди. У махсус операция зарур чора эканлигини таъкидлади; Россия "бошқача ҳаракат қилиш имкониятига эга эмас эди; яратилган хавфлари шундай эдики, бошқа воситалар билан жавоб беришнинг иложи йўқ эди".
Унинг сўзларига кўра, Россия 30 йилдан бери НАТО билан Европада хавфсизлик тамойиллари бўйича келишувга эришишга уринган, бироқ бунга жавобан беҳаё ёлғон ёки босим ва шантаж уринишларига дуч келган. Айни пайтда альянс, Москванинг норозилигига қарамай, муттасил кенгайиб, Россия чегараларига яқинлашмоқда.