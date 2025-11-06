Анонс: Россия ва Марказий Осиёнинг иқтисодий ҳамкорлик истиқболлари муҳокама қилинади

https://sputniknews.uz/20251106/russia-cis-iqtisod-hamkorlik-istiqbollar-53269043.html
Sputnik Ўзбекистонда ўтказиладиган видеокўпригда Россия–Марказий Осиё иқтисодий ҳамкорлиги, савдо тўсиқлари, қўшма кластерлар ва логистика масалалари муҳокама қилинади.
ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. 2025 йил 7 ноябрь куни Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида соат 12:00 да "Россия-Марказий Осиё: иқтисодий ҳамкорлик истиқболлари" мавзусида Остона-Москва-Бишкек-Тошкент видеокўприги бўлиб ўтади.9 октябрь куни Душанбе шаҳрида "Россия-Марказий Осиё" иккинчи саммити бўлиб ўтди, унинг якунлари бўйича якуний баёнот ва 2025-2027 йилларга мўлжалланган қўшма ҳаракатлар режаси қабул қилинди. Минтақа мамлакатлари иқтисодий ҳамкорлигининг янги модели нимаси билан фарқ қилади? Томонлар мавжуд савдо тўсиқларини қандай бартараф этиш ниятида? Қайси соҳаларда қўшма қайта ишлаш кластерлари пайдо бўлиши мумкин? Минтақа давлатлари транспорт-логистика салоҳиятини қандай ошириш ниятида? Шу ва бошқа саволларга экспертлар жавоб беради.Спикерлар: Москвада: Остонада: Бишкекда: Тошкентда: Иштирок этиш учун журналистлар таклиф етилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:Телефон: +998 97 190 71 78Telegram: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев
ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik.
2025 йил 7 ноябрь куни Sputnik Ўзбекистон
матбуот марказида соат 12:00 да "Россия-Марказий Осиё: иқтисодий ҳамкорлик истиқболлари" мавзусида Остона-Москва-Бишкек-Тошкент видеокўприги бўлиб ўтади.
9 октябрь куни Душанбе шаҳрида "Россия-Марказий Осиё" иккинчи саммити бўлиб ўтди, унинг якунлари бўйича якуний баёнот ва 2025-2027 йилларга мўлжалланган қўшма ҳаракатлар режаси қабул қилинди.
Минтақа мамлакатлари иқтисодий ҳамкорлигининг янги модели нимаси билан фарқ қилади? Томонлар мавжуд савдо тўсиқларини қандай бартараф этиш ниятида? Қайси соҳаларда қўшма қайта ишлаш кластерлари пайдо бўлиши мумкин? Минтақа давлатлари транспорт-логистика салоҳиятини қандай ошириш ниятида? Шу ва бошқа саволларга экспертлар жавоб беради.
Валерий Абрамов, Россия Федерацияси ҳукумати ҳузуридаги Молия университети Жаҳон иқтисодиёти ва жаҳон молияси департаменти Халқаро иқтисодий муносабатларни ўрганиш институти бош илмий ходими;
Акимжан Арупов, Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро муносабатлар институти директори;
Ануар Нуртазин, иқтисодчи.
Алмаз Насиров, иқтисодиёт ва давлат бошқаруви бўйича мустақил эксперт.
Бахтиёр Эргашев, "Ma'no" тадқиқот ташаббуслари маркази директори;
Шавкат Алимбеков, Марказий Осиё халқаро институти етакчи илмий ходими.
Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:
Телефон: +998 97 190 71 78
Telegram: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев