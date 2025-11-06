Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Telegraph: Россия Днепропетровск вилоятида Украинанинг элита аскарларини йўқ қилди
Украина Қуролли кучлари Россия зарбаси оқибатида Днепропетровск вилоятида элита ҳарбийларини йўқотди, дея ёзади “The Telegraph”.
ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Украина Қуролли кучлари Россия зарбаси оқибатида Днепропетровск вилоятида элита ҳарбийларини йўқотди, дея ёзади “The Telegraph”.Қайд этилишича, йўқ қилинганлар орасида энг яхши дрончилар ва пиёда аскарлар бўлган.“Энг яхшиларини тўплашди. &lt;…&gt; Қўмондонлик буйруғига биноан, очиқ жойда. Баллистика учиб келди”, - дея нашр иқтибос келтирган украиналик журналист сўзларидан.
18:15 06.11.2025 (янгиланди: 18:29 06.11.2025)
© AP Photo / Leo Correa
Украиналик ҳарбийлар тақдирлаш маросимида йиғилганда йўқ қилинган.
ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Украина Қуролли кучлари Россия зарбаси оқибатида Днепропетровск вилоятида элита ҳарбийларини йўқотди, дея ёзади “The Telegraph”.

“Шанба куни Россия ракеталари тақдирлаш маросимига зарба берди, натижада элита украин аскарлари ўлдирилди ва яраланди”, - дейилган хабарда.

Қайд этилишича, йўқ қилинганлар орасида энг яхши дрончилар ва пиёда аскарлар бўлган.
“Энг яхшиларини тўплашди. <…> Қўмондонлик буйруғига биноан, очиқ жойда. Баллистика учиб келди”, - дея нашр иқтибос келтирган украиналик журналист сўзларидан.
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Командир Лаврик: Купянск ҳафта давомида озод қилинади
11:41
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Командир Лаврик: Купянск ҳафта давомида озод қилинади
11:41
