Telegraph: Россия Днепропетровск вилоятида Украинанинг элита аскарларини йўқ қилди
Telegraph: Россия Днепропетровск вилоятида Украинанинг элита аскарларини йўқ қилди
Sputnik Ўзбекистон
Украина Қуролли кучлари Россия зарбаси оқибатида Днепропетровск вилоятида элита ҳарбийларини йўқотди, дея ёзади “The Telegraph”.
2025-11-06T18:15+0500
2025-11-06T18:15+0500
2025-11-06T18:29+0500
ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Украина Қуролли кучлари Россия зарбаси оқибатида Днепропетровск вилоятида элита ҳарбийларини йўқотди, дея ёзади “The Telegraph”.Қайд этилишича, йўқ қилинганлар орасида энг яхши дрончилар ва пиёда аскарлар бўлган.“Энг яхшиларини тўплашди. <…> Қўмондонлик буйруғига биноан, очиқ жойда. Баллистика учиб келди”, - дея нашр иқтибос келтирган украиналик журналист сўзларидан.
украина
18:15 06.11.2025 (янгиланди: 18:29 06.11.2025)
“Шанба куни Россия ракеталари тақдирлаш маросимига зарба берди, натижада элита украин аскарлари ўлдирилди ва яраланди”, - дейилган хабарда.
