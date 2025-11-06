Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251106/oktyabr-mahsulotlar-narxlar-53275419.html
Октябрда озиқ-овқат маҳсулотлари нархи қандай ўзгарди - инфографика
Октябрда озиқ-овқат маҳсулотлари нархи қандай ўзгарди - инфографика
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда 2025 йил октябр ойида помидор нархи 60% дан ортиқ ошди. Сабзи ва пиёз арзонлашган, тухум ва гўшт каби маҳсулотлар нархи эса кўтарилган.
2025-11-06T18:46+0500
2025-11-06T18:46+0500
инфографика
миллий статистика қўмитаси
нарх-наво
озиқ-овқат
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/06/53270986_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1a2d2ee75a9730b1084ce86c03b6f404.png
Ўзбекистонда 2025 йил октябрь ойида помидор сезиларли даражада қимматлашди. Уларнинг нархи бир ой олдингига нисбатан 60 фоиздан кўпроққа ошди. Сабзи ва пиёзнинг нархи, аксинча, пасайди, лекин унчалик сезиларли даражада эмас. Олма ва картошка анча арзонлашди.Асосий озиқ-овқат маҳсулотлари орасида тухум, суякли мол гўшти, қўй гўшти, сут, кунгабоқар ёғи ва ун нархларининг ошиши қайд этилган.Шу билан бирга, бир ой давомида гуруч, парранда гўшти ва шакар нархларининг пасайиши қайд этилди.Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/06/53270986_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_8d0837bdcb4304ad4230d4cf8d70f268.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон озиқ-овқат нархлари, помидор қимматлашуви, миллий статистика қўмитаси, 2025 октябрь, сабзавот нархлари, гуруч нархи, шакар арзонлашуви, олма картошка арзон, тухум ва гўшт нархи
ўзбекистон озиқ-овқат нархлари, помидор қимматлашуви, миллий статистика қўмитаси, 2025 октябрь, сабзавот нархлари, гуруч нархи, шакар арзонлашуви, олма картошка арзон, тухум ва гўшт нархи

Октябрда озиқ-овқат маҳсулотлари нархи қандай ўзгарди - инфографика

18:46 06.11.2025
Oбуна бўлиш
Октябрь ойида бир қатор озиқ-овқат маҳсулотлари нархи сезиларли даражада ўзгариш қайд этди, деб маълум қилди статистика қўмитаси
Ўзбекистонда 2025 йил октябрь ойида помидор сезиларли даражада қимматлашди. Уларнинг нархи бир ой олдингига нисбатан 60 фоиздан кўпроққа ошди. Сабзи ва пиёзнинг нархи, аксинча, пасайди, лекин унчалик сезиларли даражада эмас. Олма ва картошка анча арзонлашди.
Асосий озиқ-овқат маҳсулотлари орасида тухум, суякли мол гўшти, қўй гўшти, сут, кунгабоқар ёғи ва ун нархларининг ошиши қайд этилган.
Шу билан бирга, бир ой давомида гуруч, парранда гўшти ва шакар нархларининг пасайиши қайд этилди.
Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Изменение цен на продукты в Узбекистане - Sputnik Ўзбекистон
Изменение цен на продукты в Узбекистане - Sputnik Ўзбекистон
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0