Октябрда озиқ-овқат маҳсулотлари нархи қандай ўзгарди - инфографика
Ўзбекистонда 2025 йил октябр ойида помидор нархи 60% дан ортиқ ошди. Сабзи ва пиёз арзонлашган, тухум ва гўшт каби маҳсулотлар нархи эса кўтарилган.
Ўзбекистонда 2025 йил октябрь ойида помидор сезиларли даражада қимматлашди. Уларнинг нархи бир ой олдингига нисбатан 60 фоиздан кўпроққа ошди. Сабзи ва пиёзнинг нархи, аксинча, пасайди, лекин унчалик сезиларли даражада эмас. Олма ва картошка анча арзонлашди.Асосий озиқ-овқат маҳсулотлари орасида тухум, суякли мол гўшти, қўй гўшти, сут, кунгабоқар ёғи ва ун нархларининг ошиши қайд этилган.Шу билан бирга, бир ой давомида гуруч, парранда гўшти ва шакар нархларининг пасайиши қайд этилди.Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Октябрь ойида бир қатор озиқ-овқат маҳсулотлари нархи сезиларли даражада ўзгариш қайд этди, деб маълум қилди статистика қўмитаси
Ўзбекистонда 2025 йил октябрь ойида помидор сезиларли даражада қимматлашди. Уларнинг нархи бир ой олдингига нисбатан 60 фоиздан кўпроққа ошди. Сабзи ва пиёзнинг нархи, аксинча, пасайди, лекин унчалик сезиларли даражада эмас. Олма ва картошка анча арзонлашди.
Асосий озиқ-овқат маҳсулотлари орасида тухум, суякли мол гўшти, қўй гўшти, сут, кунгабоқар ёғи ва ун нархларининг ошиши қайд этилган.
Шу билан бирга, бир ой давомида гуруч, парранда гўшти ва шакар нархларининг пасайиши қайд этилди.
Батафсил - Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида.