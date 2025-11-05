https://sputniknews.uz/20251105/transport-boshqarish-takomillashtirish-muhokama-53253270.html
Тошкентда Спутник матбуот марказида йўл ҳаракати хавфсизлиги, рақамли ечимлар ва транспорт бошқаруви тизимини такомиллаштириш бўйича матбуот анжумани бўлиб ўтади.
ТОШКЕНТ, 5 ноя – Sputnik. “Спутник” мультимедиа матбуот марказида 6 ноябрь куни, Тошкент вақти билан соат 13:00 да Ўзбекистонда транспорт воситаларини бошқариш тизимини такомиллаштириш масалаларига бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтади.Иштирокчилар:Анжуманда Вазирлар Маҳкамасининг 2025 йил 25 октябрдаги 676-сонли қарори доирасида йўл ҳаракатини бошқариш самарадорлигини ошириш, иштирокчилар хавфсизлигини таъминлаш, рақамли ечимларни жорий этиш ва маъмурий механизмларни такомиллаштиришга қаратилган асосий қоидалар муҳокама қилинади.Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади.Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:📞 +998 97 190 71 78 Telegram: @alisherakimbaev ✉️ Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев
Янгиликлар
Sputnik ММда транспорт воситаларини бошқариш тизимини такомиллаштириш муҳокама қилинади
ТОШКЕНТ, 5 ноя – Sputnik. “Спутник” мультимедиа матбуот марказида 6 ноябрь куни, Тошкент вақти билан соат 13:00 да Ўзбекистонда транспорт воситаларини бошқариш тизимини такомиллаштириш масалаларига бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтади.
Зоир Йўлдошев — ИИВ Жамоат хавфсизлиги департаменти Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати матбуот котиби
Рамиль Валатов — ИИВ Жамоат хавфсизлиги департаменти ЙҲХБ Ахборот хизмати бош мутахассис муҳаррири
Анжуманда Вазирлар Маҳкамасининг 2025 йил 25 октябрдаги 676-сонли қарори доирасида йўл ҳаракатини бошқариш самарадорлигини ошириш, иштирокчилар хавфсизлигини таъминлаш, рақамли ечимларни жорий этиш ва маъмурий механизмларни такомиллаштиришга қаратилган асосий қоидалар муҳокама қилинади.
Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади.
Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:
Telegram: @alisherakimbaev
✉️ Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев