Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251105/rassom-yanis-kiriakidis-korgazma-53222629.html
Тошкентда машҳур рассом Янис Кириакидиснинг шахсий кўргазмаси очилди — фото
Тошкентда машҳур рассом Янис Кириакидиснинг шахсий кўргазмаси очилди — фото
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Бадиий академияси Икуо Хираяма халқаро маданият карвонсаройида атоқли графика ва иллюстрация устаси Янис Кириакидиснинг кўргазмасининг тантанали очилиши бўлиб ўтди. Иван Дмитриевич Кириакиди — 1970–1990-йилларда Ўзбекистондаги линогравюра, ксилография ва рангтасвир санъатининг етакчи усталаридан бири бўлган. Унинг ижоди Ўзбекистон санъатининг ривожига катта ҳисса қўшган, асарлари эса нафақат мамлакатимизда, балки бутун дунё бўйлаб эътироф этилган.
2025-11-05T20:00+0500
2025-11-05T20:00+0500
кўргазма
рассом
тошкент
фото
мултимедиа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/04/53219196_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_a0bbc03f092d8fb225ccc57ffe5bc374.jpg
Ўзбекистон Бадиий академияси Икуо Хираяма халқаро маданият карвонсаройида атоқли графика ва иллюстрация устаси Янис Кириакидиснинг кўргазмасининг тантанали очилиши бўлиб ўтди. Рассомнинг 85 йиллигига бағишланган кўргазма рамзий ном олди - "...Мен яна дўстлар орасидаман".Кўргазмада рассомнинг линогравюра ва ксилография жанрларида ишланган 80 тадан ортиқ асарлари намойиш қилинди. Уларнинг ҳар бири муаллифнинг бой ҳаётий тажрибаси, бадиий тафаккури ва эстетик қарашларини мужассам этган.Санъат йўлида — ярим асрлик изланишларИван Дмитриевич Кириакиди — 1970–1990 йилларда Ўзбекистондаги линогравюра, ксилография ва рангтасвир санъатининг етакчи усталаридан бири бўлган. Унинг ижоди Ўзбекистон санъатининг ривожига катта ҳисса қўшган, асарлари эса нафақат мамлакатимизда, балки бутун дунё бўйлаб эътироф этилган.Рассом 1940 йилда Грузиянинг Каспи шаҳрида туғилган. Ёшлиги Қозоғистонда ўтган. У 1962–1967 йилларда Лвовдаги Иван Федоров номидаги полиграфия институтида таҳсил олиб, китоб графикасининг нозик сирларини ўрганган.1967-йилда Тошкентга келган санъаткор дастлаб бадиий муҳаррир сифатида фаолият юритган, 1973 йилдан бошлаб эса Ғафур Ғулом номидаги нашриётда бош рассом лавозимида ишлаган. 1983 йилда эса Ўзбекистон Давлат нашриёт қўмитасининг Экспериментал графика бўлими бош рассомига айланди.1978 йилдан у собиқ СССР Рассомлар уюшмаси аъзоси, 1991 йилдан эса Грециянинг Афина шаҳрида яшаб ижод қилиб келмоқда.Санъат ва ҳаёт мусофириЯнис Кириакидис ҳаёти ва ижоди кўплаб халқлар, маданиятлар ва мамлакатлар билан чамбарчас боғланган. У бу туйғуларни Грецияда ёзган шеърлари орқали ҳам ифодалаган. Рассом ҳаёти давомида СССР, Англия, АҚШ, Франция, Бразилия, Греция, Германия, Италия, Испания, Норвегия, Дания каби мамлакатларда ўтказилган 400 тадан ортиқ кўргазмаларда иштирок этган.Унинг асарлари кўплаб музейлар ва шахсий коллекцияларда сақланади, кўплаб мукофот ва медаллар билан тақдирланган. Шунингдек, рассом 1959 йилдан бошлаб ўзининг шеърлари ва чизмалари билан газета саҳифаларида чиқиш қилиб келади.Унинг “Сайёҳ зиёратчининг тавба-тазарруси”, “Сўнгги Апостол”, “Руҳлар водийси”, “Театр мавсуми”, “Гуноҳкорлар жаннати”, “Динго итининг онаси” ва “Шамнинг эътирофи” каби шеър тўпламлари Россия ва Грецияда чоп этилган.Рассом сўзлари билан Рассом ўз ижодий руҳий ҳолатини шундай ифодалаган эди: “Яширин йўллар бўйлаб, юлдузлардан юлдузларгача, орзулар ҳеч чарчамасдан кезади... Фикрларим дунёнинг сирли чегараларини излаб, ҳар жойда кезади... Мен эса номаълум моҳиятни англамасдан ухлаб қолиш мумкинлигига ишонмайман.” Бу сўзлар унинг бутун умри давомида санъатга, изланишга ва яратувчанликка садоқатини ифодалайди. Кўргазма санъат ихлосмандлари учун рассом ижодини янгидан кашф этиш, у билан “яна дўстлар орасида” бўлиш имконини беради.Кўргазма санъат ихлосмандлари учун рассом ижодини янгидан кашф этиш, у билан “яна дўстлар орасида” бўлиш имконини беради.Кўргазма 2025 йилнинг 13 ноябрига қадар давом этади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/04/53219196_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9137356c723a451e05084bab8a4e0699.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
кўргазма рассом графика иллюстрация тошкент фото иван дмитриевич кириакиди
кўргазма рассом графика иллюстрация тошкент фото иван дмитриевич кириакиди

Тошкентда машҳур рассом Янис Кириакидиснинг шахсий кўргазмаси очилди — фото

20:00 05.11.2025
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Кўргазмада рассомнинг линогравюра ва ксилография жанрларида ишланган 80 тадан ортиқ асарлари намойиш қилинди.
Ўзбекистон Бадиий академияси Икуо Хираяма халқаро маданият карвонсаройида атоқли графика ва иллюстрация устаси Янис Кириакидиснинг кўргазмасининг тантанали очилиши бўлиб ўтди. Рассомнинг 85 йиллигига бағишланган кўргазма рамзий ном олди - "...Мен яна дўстлар орасидаман".
Кўргазмада рассомнинг линогравюра ва ксилография жанрларида ишланган 80 тадан ортиқ асарлари намойиш қилинди. Уларнинг ҳар бири муаллифнинг бой ҳаётий тажрибаси, бадиий тафаккури ва эстетик қарашларини мужассам этган.

Санъат йўлида — ярим асрлик изланишлар

Иван Дмитриевич Кириакиди — 1970–1990 йилларда Ўзбекистондаги линогравюра, ксилография ва рангтасвир санъатининг етакчи усталаридан бири бўлган. Унинг ижоди Ўзбекистон санъатининг ривожига катта ҳисса қўшган, асарлари эса нафақат мамлакатимизда, балки бутун дунё бўйлаб эътироф этилган.

Рассом 1940 йилда Грузиянинг Каспи шаҳрида туғилган. Ёшлиги Қозоғистонда ўтган. У 1962–1967 йилларда Лвовдаги Иван Федоров номидаги полиграфия институтида таҳсил олиб, китоб графикасининг нозик сирларини ўрганган.

1967-йилда Тошкентга келган санъаткор дастлаб бадиий муҳаррир сифатида фаолият юритган, 1973 йилдан бошлаб эса Ғафур Ғулом номидаги нашриётда бош рассом лавозимида ишлаган. 1983 йилда эса Ўзбекистон Давлат нашриёт қўмитасининг Экспериментал графика бўлими бош рассомига айланди.

1978 йилдан у собиқ СССР Рассомлар уюшмаси аъзоси, 1991 йилдан эса Грециянинг Афина шаҳрида яшаб ижод қилиб келмоқда.
Санъат ва ҳаёт мусофири

Янис Кириакидис ҳаёти ва ижоди кўплаб халқлар, маданиятлар ва мамлакатлар билан чамбарчас боғланган. У бу туйғуларни Грецияда ёзган шеърлари орқали ҳам ифодалаган. Рассом ҳаёти давомида СССР, Англия, АҚШ, Франция, Бразилия, Греция, Германия, Италия, Испания, Норвегия, Дания каби мамлакатларда ўтказилган 400 тадан ортиқ кўргазмаларда иштирок этган.

Унинг асарлари кўплаб музейлар ва шахсий коллекцияларда сақланади, кўплаб мукофот ва медаллар билан тақдирланган. Шунингдек, рассом 1959 йилдан бошлаб ўзининг шеърлари ва чизмалари билан газета саҳифаларида чиқиш қилиб келади.

Унинг “Сайёҳ зиёратчининг тавба-тазарруси”, “Сўнгги Апостол”, “Руҳлар водийси”, “Театр мавсуми”, “Гуноҳкорлар жаннати”, “Динго итининг онаси” ва “Шамнинг эътирофи” каби шеър тўпламлари Россия ва Грецияда чоп этилган.

“Иван билан 18 йил биргаликда ишладик. Китоб графикасини юксак санъат даражасига кўтарган ажойиб рассом. У ижод қилган йилларда ўзбек китоб графикаси Совет Иттифоқида кучли учликдан жой олди. Унинг шарофати билан санъатшунос бўлдим. Унинг асарларида қадимийлик нафаси, пластика уйғунлиги ва шаклнинг қатъий гўзаллигини ҳис қилиш мумкин”, — деди санъатшунос Наталья Мухина Sputnik Ўзбекистон мухбири билан суҳбатда.

Рассом сўзлари билан
Рассом ўз ижодий руҳий ҳолатини шундай ифодалаган эди: “Яширин йўллар бўйлаб, юлдузлардан юлдузларгача, орзулар ҳеч чарчамасдан кезади... Фикрларим дунёнинг сирли чегараларини излаб, ҳар жойда кезади... Мен эса номаълум моҳиятни англамасдан ухлаб қолиш мумкинлигига ишонмайман.”
Бу сўзлар унинг бутун умри давомида санъатга, изланишга ва яратувчанликка садоқатини ифодалайди. Кўргазма санъат ихлосмандлари учун рассом ижодини янгидан кашф этиш, у билан “яна дўстлар орасида” бўлиш имконини беради.
Кўргазма санъат ихлосмандлари учун рассом ижодини янгидан кашф этиш, у билан “яна дўстлар орасида” бўлиш имконини беради.
Кўргазма 2025 йилнинг 13 ноябрига қадар давом этади.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Грециянинг Ўзбекистондаги элчиси Параскеви Цевелеки очилиш маросимида

Грециянинг Ўзбекистондаги элчиси Параскеви Цевелеки очилиш маросимида - Sputnik Ўзбекистон
1/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Грециянинг Ўзбекистондаги элчиси Параскеви Цевелеки очилиш маросимида

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Алишер Навоий" серияси линогравюра,1967-68 йй.

&quot;Алишер Навоий&quot; серияси линогравюра,1967-68 йй. - Sputnik Ўзбекистон
2/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Алишер Навоий" серияси линогравюра,1967-68 йй.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Машҳур рассом Янис (Иван) Кириакидиснинг шахсий кўргазмаси

Машҳур рассом Янис (Иван) Кириакидиснинг шахсий кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
3/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Машҳур рассом Янис (Иван) Кириакидиснинг шахсий кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Уилям Шекспир. "Сонетлар" серияси ксилография, 6,4х7,8, 1978 йил.

&quot;Уилям Шекспир. &quot;Сонетлар&quot; серияси ксилография, 6,4х7,8, 1978 йил. - Sputnik Ўзбекистон
4/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Уилям Шекспир. "Сонетлар" серияси ксилография, 6,4х7,8, 1978 йил.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон Бадиий академияси академиги Янис Сальпинкиди

Ўзбекистон Бадиий академияси академиги Янис Сальпинкиди - Sputnik Ўзбекистон
5/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон Бадиий академияси академиги Янис Сальпинкиди

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Тошкент" туркуми, линогравюра, 1967-68 гг.

&quot;Тошкент&quot; туркуми, линогравюра, 1967-68 гг. - Sputnik Ўзбекистон
6/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Тошкент" туркуми, линогравюра, 1967-68 гг.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Янис (Иван) Кириакидиснинг шахсий кўргазмаси

Янис (Иван) Кириакидиснинг шахсий кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
7/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Янис (Иван) Кириакидиснинг шахсий кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Мегара Қудуқ ёнида", ксилография, 16,5х11, 2008 й.

&quot;Мегара Қудуқ ёнида&quot;, ксилография, 16,5х11, 2008 й. - Sputnik Ўзбекистон
8/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Мегара Қудуқ ёнида", ксилография, 16,5х11, 2008 й.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Янис (Иван) Кириакидиснинг қизи очилиш маросимида

Янис (Иван) Кириакидиснинг қизи очилиш маросимида - Sputnik Ўзбекистон
9/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Янис (Иван) Кириакидиснинг қизи очилиш маросимида

© Sputnik / Бахром Хатамов

Янис (Иван) Кириакидиснинг шахсий кўргазмаси

Янис (Иван) Кириакидиснинг шахсий кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
10/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Янис (Иван) Кириакидиснинг шахсий кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Тошкент" туркуми, линогравюра, 1967-68 гг.

&quot;Тошкент&quot; туркуми, линогравюра, 1967-68 гг. - Sputnik Ўзбекистон
11/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Тошкент" туркуми, линогравюра, 1967-68 гг.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Янис (Иван) Кириакидиснинг шахсий кўргазмаси

Янис (Иван) Кириакидиснинг шахсий кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
12/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Янис (Иван) Кириакидиснинг шахсий кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Янис (Иван) Кириакидиснинг шахсий кўргазмаси

Янис (Иван) Кириакидиснинг шахсий кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
13/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Янис (Иван) Кириакидиснинг шахсий кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Қадимги Юнонистон афсоналари" туркуми, линогравюра, 2004 й.

&quot;Қадимги Юнонистон афсоналари&quot; туркуми, линогравюра, 2004 й. - Sputnik Ўзбекистон
14/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Қадимги Юнонистон афсоналари" туркуми, линогравюра, 2004 й.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Янис (Иван) Кириакидиснинг шахсий кўргазмаси

Янис (Иван) Кириакидиснинг шахсий кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
15/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Янис (Иван) Кириакидиснинг шахсий кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Янис (Иван) Кириакидиснинг шахсий кўргазмаси

Янис (Иван) Кириакидиснинг шахсий кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
16/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Янис (Иван) Кириакидиснинг шахсий кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Мегара Халқ анъаналари", ксилография, 16,5х11, 2008 й.

&quot;Мегара Халқ анъаналари&quot;, ксилография, 16,5х11, 2008 й. - Sputnik Ўзбекистон
17/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Мегара Халқ анъаналари", ксилография, 16,5х11, 2008 й.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рассом Янис Кириакидиснинг кўргазмаси афишаси

Рассом Янис Кириакидиснинг кўргазмаси афишаси - Sputnik Ўзбекистон
18/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рассом Янис Кириакидиснинг кўргазмаси афишаси

Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0