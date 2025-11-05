Тошкентда машҳур рассом Янис Кириакидиснинг шахсий кўргазмаси очилди — фото
Тошкентда машҳур рассом Янис Кириакидиснинг шахсий кўргазмаси очилди — фото
Ўзбекистон Бадиий академияси Икуо Хираяма халқаро маданият карвонсаройида атоқли графика ва иллюстрация устаси Янис Кириакидиснинг кўргазмасининг тантанали очилиши бўлиб ўтди. Рассомнинг 85 йиллигига бағишланган кўргазма рамзий ном олди - "...Мен яна дўстлар орасидаман".
Кўргазмада рассомнинг линогравюра ва ксилография жанрларида ишланган 80 тадан ортиқ асарлари намойиш қилинди. Уларнинг ҳар бири муаллифнинг бой ҳаётий тажрибаси, бадиий тафаккури ва эстетик қарашларини мужассам этган.
Санъат йўлида — ярим асрлик изланишлар
Иван Дмитриевич Кириакиди — 1970–1990 йилларда Ўзбекистондаги линогравюра, ксилография ва рангтасвир санъатининг етакчи усталаридан бири бўлган. Унинг ижоди Ўзбекистон санъатининг ривожига катта ҳисса қўшган, асарлари эса нафақат мамлакатимизда, балки бутун дунё бўйлаб эътироф этилган.
Рассом 1940 йилда Грузиянинг Каспи шаҳрида туғилган. Ёшлиги Қозоғистонда ўтган. У 1962–1967 йилларда Лвовдаги Иван Федоров номидаги полиграфия институтида таҳсил олиб, китоб графикасининг нозик сирларини ўрганган.
1967-йилда Тошкентга келган санъаткор дастлаб бадиий муҳаррир сифатида фаолият юритган, 1973 йилдан бошлаб эса Ғафур Ғулом номидаги нашриётда бош рассом лавозимида ишлаган. 1983 йилда эса Ўзбекистон Давлат нашриёт қўмитасининг Экспериментал графика бўлими бош рассомига айланди.
1978 йилдан у собиқ СССР Рассомлар уюшмаси аъзоси, 1991 йилдан эса Грециянинг Афина шаҳрида яшаб ижод қилиб келмоқда.
Санъат ва ҳаёт мусофири
Янис Кириакидис ҳаёти ва ижоди кўплаб халқлар, маданиятлар ва мамлакатлар билан чамбарчас боғланган. У бу туйғуларни Грецияда ёзган шеърлари орқали ҳам ифодалаган. Рассом ҳаёти давомида СССР, Англия, АҚШ, Франция, Бразилия, Греция, Германия, Италия, Испания, Норвегия, Дания каби мамлакатларда ўтказилган 400 тадан ортиқ кўргазмаларда иштирок этган.
Унинг асарлари кўплаб музейлар ва шахсий коллекцияларда сақланади, кўплаб мукофот ва медаллар билан тақдирланган. Шунингдек, рассом 1959 йилдан бошлаб ўзининг шеърлари ва чизмалари билан газета саҳифаларида чиқиш қилиб келади.
Унинг “Сайёҳ зиёратчининг тавба-тазарруси”, “Сўнгги Апостол”, “Руҳлар водийси”, “Театр мавсуми”, “Гуноҳкорлар жаннати”, “Динго итининг онаси” ва “Шамнинг эътирофи” каби шеър тўпламлари Россия ва Грецияда чоп этилган.
“Иван билан 18 йил биргаликда ишладик. Китоб графикасини юксак санъат даражасига кўтарган ажойиб рассом. У ижод қилган йилларда ўзбек китоб графикаси Совет Иттифоқида кучли учликдан жой олди. Унинг шарофати билан санъатшунос бўлдим. Унинг асарларида қадимийлик нафаси, пластика уйғунлиги ва шаклнинг қатъий гўзаллигини ҳис қилиш мумкин”, — деди санъатшунос Наталья Мухина Sputnik Ўзбекистон мухбири билан суҳбатда.
Рассом сўзлари билан
Рассом ўз ижодий руҳий ҳолатини шундай ифодалаган эди: “Яширин йўллар бўйлаб, юлдузлардан юлдузларгача, орзулар ҳеч чарчамасдан кезади... Фикрларим дунёнинг сирли чегараларини излаб, ҳар жойда кезади... Мен эса номаълум моҳиятни англамасдан ухлаб қолиш мумкинлигига ишонмайман.”
Бу сўзлар унинг бутун умри давомида санъатга, изланишга ва яратувчанликка садоқатини ифодалайди. Кўргазма санъат ихлосмандлари учун рассом ижодини янгидан кашф этиш, у билан “яна дўстлар орасида” бўлиш имконини беради.
Кўргазма 2025 йилнинг 13 ноябрига қадар давом этади.