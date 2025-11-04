https://sputniknews.uz/20251104/quyosh-panellar-hudud-aholi-53233764.html
Қуёш панеллари: қайси ҳудуд аҳолиси энг кўп субсидия олмоқда?
Sputnik Ўзбекистон
9 ойда қуёш панеллари ўрнатган 35 мингдан ортиқ фуқарога 153,6 млрд сўм субсидия тўланди. Энг кўп субсидия Хоразм ва Қорақалпоғистонда ажратилди.
2025-11-04T20:00+0500
2025-11-04T20:00+0500
2025-11-04T20:00+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/04/53216948_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4197357c36b276486e5394166f7d67ab.png
Қуёш панеллари ўрнатганларга 9 ойда 153,6 млрд сўм субсидия тўлаб берилди, дея маълум қилди Солиқ қўмитаси. Январь–сентябрь ойларида жами 35 284 нафар фуқарога давлатга ўтказган электри учун субсидия тўланган. Батафсил Sputnik Ўзбекистон инфографикаcида
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/04/53216948_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_197c59abef64bc80d37e4304b9a820b8.png
қуёш панеллари, субсидия, хоразм вилояти, қорақалпоғистон, сирдарё, солиқ қўмитаси, яшил энергетика, альтернатив энергия, давлат қўллови, энергия тежаш
Қуёш панеллари: қайси ҳудуд аҳолиси энг кўп субсидия олмоқда?
Хоразм вилояти ва Қорақалпоғистон Республикаси аҳолиси қуёш панелларини ўрнатиш учун энг кўп, Сирдарё вилояти аҳолиси эса энг кам субсидия олган
Қуёш панеллари ўрнатганларга 9 ойда 153,6 млрд сўм субсидия тўлаб берилди, дея маълум қилди Солиқ қўмитаси.
Январь–сентябрь ойларида жами 35 284 нафар фуқарога давлатга ўтказган электри учун субсидия тўланган.
Батафсил Sputnik Ўзбекистон
инфографикаcида