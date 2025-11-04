Ўзбекистон
ўзб
Қуёш панеллари: қайси ҳудуд аҳолиси энг кўп субсидия олмоқда?
Қуёш панеллари: қайси ҳудуд аҳолиси энг кўп субсидия олмоқда?
9 ойда қуёш панеллари ўрнатган 35 мингдан ортиқ фуқарога 153,6 млрд сўм субсидия тўланди. Энг кўп субсидия Хоразм ва Қорақалпоғистонда ажратилди.
Қуёш панеллари ўрнатганларга 9 ойда 153,6 млрд сўм субсидия тўлаб берилди, дея маълум қилди Солиқ қўмитаси. Январь–сентябрь ойларида жами 35 284 нафар фуқарога давлатга ўтказган электри учун субсидия тўланган. Батафсил Sputnik Ўзбекистон инфографикаcида
Қуёш панеллари: қайси ҳудуд аҳолиси энг кўп субсидия олмоқда?

20:00 04.11.2025
Хоразм вилояти ва Қорақалпоғистон Республикаси аҳолиси қуёш панелларини ўрнатиш учун энг кўп, Сирдарё вилояти аҳолиси эса энг кам субсидия олган
Қуёш панеллари ўрнатганларга 9 ойда 153,6 млрд сўм субсидия тўлаб берилди, дея маълум қилди Солиқ қўмитаси.
Январь–сентябрь ойларида жами 35 284 нафар фуқарога давлатга ўтказган электри учун субсидия тўланган.
Батафсил Sputnik Ўзбекистон инфографикаcида
