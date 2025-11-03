https://sputniknews.uz/20251103/prezident-giyohvandlik-narkojinoyat-dastur-53204196.html
Президент гиёҳвандлик ва наркожиноятларнинг олдини олиш бўйича дастурни маъқуллади
Ўзбекистонда ёшлар орасида гиёҳвандликка қарши курашиш ва жавобгарликни кучайтириш бўйича 2025–2026 йилларга мўлжалланган миллий дастур Президент томонидан маъқулланди.
Президент 2025–2026 йилларга мўлжалланган гиёҳвандлик ва наркожиноятларнинг барвақт олдини олиш бўйича миллий дастур лойиҳаси маъқулланди
ТОШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев миллат генофондини гиёҳвандликдан ҳимоя қилиш бўйича таклифлар тақдимоти билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
.
Унда наркотик моддаларнинг ноқонуний айланишига қарши комплекс чора-тадбирлар муҳокама қилинди.
Таъкидланишича, ўқувчи ва талабалар орасида наркотиклар тарқалишига йўл қўймаслик, ёшларда бу иллатга муросасиз муносабатни шакллантириш – барча масъул органлар учун устувор вазифа бўлиши зарур.
наркотрафикка жиноий-ҳуқуқий йўл билан қатъий зарба бериш;
ёшларга нисбатан содир этиладиган наркожиноятлар учун жавобгарликни кучайтириш;
интернет орқали тарқатиш, уюшган гуруҳлар ва нарколабораторияларни аниқлаш ва чек қўйиш бўйича тезкор қидирув ва тергов ишларини кучайтириш зарурлиги қайд этилди.
Бундан ташқари, вояга етмаганлар ва ёшлар орасида гиёҳвандликка қарши диагностика, даволаш ва реабилитация тизими тубдан такомиллаштирилади.
Тақдимот якунларида 2025–2026 йилларга мўлжалланган гиёҳвандлик ва наркожиноятларнинг барвақт олдини олиш бўйича миллий дастур лойиҳаси маъқулланди. Президент ушбу йўналишда узлуксиз ишлаш тизимини жорий этиш бўйича топшириқлар берди.