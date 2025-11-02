https://sputniknews.uz/20251102/xabarovsk-atom-suv-osti-kemasi-53171335.html
"Посейдон" ташувчиси: Россия "Хабаровск" атом сув ости кемасини сувга туширди
"Хабаровск" атом сув ости кемаси Архангельск вилоятидаги Северодвинскда сувга туширилди. Сувга туширилган "Хабаровск" атом сув ости кемаси "Посейдон" ядро сув ости мажмуаси учун махсус қурилган, дея маълум қилди РИА Новостига Россия ҳарбий-денгиз флоти Бош штабининг собиқ бошлиғи адмирал Виктор Кравченко.
ТОШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. "Хабаровск" атом сув ости кемаси Архангельск вилоятидаги Северодвинскда сувга туширилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Уни сувга тушириш маросими Россия мудофаа вазири Андрей Белоусов раҳбарлигида "Севмаш" кемасозлик корхонасида бўлиб ўтди.Оғир атом ракетали крейсер янги денгиз сув ости қуроли ва роботлаштирилган турли воситаларни ташишга мўлжалланган.Сувга туширилган "Хабаровск" атом сув ости кемаси "Посейдон" ядро сув ости мажмуаси учун махсус қурилган, дея маълум қилди РИА Новостига Россия ҳарбий-денгиз флоти Бош штабининг собиқ бошлиғи адмирал Виктор Кравченко.Таъкидланишича, сув ости кемасининг асосий вазифаси Россия денгиз чегаралари хавфсизлигини таъминлаш ва Тинч океанининг турли ҳудудларида мамлакат миллий манфаатларини ҳимоя қилиш саналади.
Янгиликлар
Спуск на воду подлодки "Хабаровск"
Минобороны России показало видео спуска на воду подлодки-носителя подводного оружия и роботизированных средств "Хабаровск".
ТОШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik.
