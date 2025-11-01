https://sputniknews.uz/20251101/toshkentda-mdh-maslahat-kengashining-38-yigilishi-bolib-otdi-53150269.html
Тошкентда МДҲ Маслаҳат кенгашининг 38-йиғилиши бўлиб ўтди
Тошкентда МДҲ Маслаҳат кенгашининг 38-йиғилиши бўлиб ўтди
Sputnik Ўзбекистон
Бу йил Маслаҳат кенгашига илк бор Ўзбекистон раислик қилди. 01.11.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-11-01T10:09+0500
2025-11-01T10:09+0500
2025-11-01T10:24+0500
тошкент
мдҳ
меҳнат вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/1b/41830462_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_148cf5f7a64cc2073e8d113d080f3fa6.jpg
ТОШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Тошкентда 30–31 октябрь кунлари МДҲ давлатларининг меҳнат, бандлик ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш масалалари бўйича Маслаҳат кенгашининг 38-йиғилиши бўлиб ўтди, деб хабар қилди Sputnik мухбири. Йиғилишда сўзга чиққан Умумроссия касаба уюшмалари конфедерацияси (УКУК) Бош котиби Виктор Пинский Кекса ишчилар учун фаол узоқ умр кўриш ва ҳаёт сифатини ошириш МДҲ мамлакатлари учун устувор вазифалардан бири эканини таъкидлади. Ушбу борада УКУК “Кекса ишчилар учун ижтимоий сиёсатнинг асосий йўналишлари” бўйича ўз тавсиялари лойиҳасини ишлаб чиқди, улар маъқулланди ва МДҲда намунавий қонунчиликнинг узоқ муддатли режасига киритиш учун тавсия этилди.Тадбирда МДҲ давлатлари вазирлик ва идоралари вакиллари, МДҲ Ижроия қўмитаси, МДҲ Парламентлараро Ассамблеяси, Давлатлараро статистика қўмитаси, Бутунжаҳон касаба уюшмалари конфедерацияси, “МДҲ фуқаролик жамияти ташкилотлари ҳамдўстлиги” халқаро уюшмаси ҳамда бошқа халқаро ташкилотлар вакиллари қатнашди.МДҲ Маслаҳат кенгаши 1992 йилда ташкил этилган бўлиб, унинг таркибига Озарбайжон, Арманистон, Беларус, Қозоғистон, Қирғиз Республикаси, Молдова, Россия, Тожикистон, Туркманистон ва Ўзбекистон меҳнат вазирлари киради.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/1b/41830462_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_26f016d2ad6cdf241039b75abc91db37.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
тошкент, мдҳ, меҳнат вазирлиги
тошкент, мдҳ, меҳнат вазирлиги
Тошкентда МДҲ Маслаҳат кенгашининг 38-йиғилиши бўлиб ўтди
10:09 01.11.2025 (янгиланди: 10:24 01.11.2025)
Бу йил Маслаҳат кенгашига илк бор Ўзбекистон раислик қилди.
ТОШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Тошкентда 30–31 октябрь кунлари МДҲ давлатларининг меҳнат, бандлик ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш масалалари бўйича Маслаҳат кенгашининг 38-йиғилиши бўлиб ўтди, деб хабар қилди Sputnik мухбири.
Йиғилишда меҳнат, бандлик ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш, умумий меҳнат бозорини яратиш, меҳнат миграциясини тартибга солиш, Улуғ Ватан уруши қатнашчилари ва фахрийлар ташкилотларини қўллаб-қувватлаш ва бошқа масалалар муҳокама қилинди.
Йиғилишда сўзга чиққан Умумроссия касаба уюшмалари конфедерацияси (УКУК) Бош котиби Виктор Пинский Кекса ишчилар учун фаол узоқ умр кўриш ва ҳаёт сифатини ошириш МДҲ мамлакатлари учун устувор вазифалардан бири эканини таъкидлади.
Ушбу борада УКУК “Кекса ишчилар учун ижтимоий сиёсатнинг асосий йўналишлари” бўйича ўз тавсиялари лойиҳасини ишлаб чиқди, улар маъқулланди ва МДҲда намунавий қонунчиликнинг узоқ муддатли режасига киритиш учун тавсия этилди.
Тадбирда МДҲ давлатлари вазирлик ва идоралари вакиллари, МДҲ Ижроия қўмитаси, МДҲ Парламентлараро Ассамблеяси, Давлатлараро статистика қўмитаси, Бутунжаҳон касаба уюшмалари конфедерацияси, “МДҲ фуқаролик жамияти ташкилотлари ҳамдўстлиги” халқаро уюшмаси ҳамда бошқа халқаро ташкилотлар вакиллари қатнашди.
МДҲ Маслаҳат кенгаши 1992 йилда ташкил этилган бўлиб, унинг таркибига Озарбайжон, Арманистон, Беларус, Қозоғистон, Қирғиз Республикаси, Молдова, Россия, Тожикистон, Туркманистон ва Ўзбекистон меҳнат вазирлари киради.