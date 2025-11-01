https://sputniknews.uz/20251101/toshkent-metropolitenining-er-usti-halqa-yoli-toliq-ishga-tushirildi-53157836.html
Тошкент метрополитенининг "Ер усти ҳалқа йўли" тўлиқ ишга тушди
Тошкент метрополитенининг "Ер усти ҳалқа йўли" тўлиқ ишга тушди
01.11.2025
ТОШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Тошкент метрополитенининг "Ер усти ҳалқа йўли" тўлиқ ишга туширилди. Бу ҳақда “Тошкент метрополитени” ДУК маълум қилди.“Ўзбекистон Мустақиллигининг 30-йиллиги” деб номланувчи Тошкент метросининг ер усти ҳалқа йўли лойиҳаси Россия, Туркия ва Германия мутахассислари билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган ва уни беш босқичда амалга ошириш режалаштирилган.Бугунги кунда ер усти ҳалқа йўлнинг 14та бекати ишга туширилган Технопаркдан - Қипчоқ бекатигача. Қуриб битказилгандан сўнг, ҳалқа йўли 35 та станцияни ўз ичига олади ва узунлиги 52 километр бўлади.
Тошкент метрополитенининг "Ер усти ҳалқа йўли" тўлиқ ишга туширилди. Бу ҳақда "Тошкент метрополитени" ДУК маълум қилди.
"Бугун 1 ноябрь тонгидан бошлаб ушбу йўналиш йўловчилар учун тўлиқ ишга туширилган бўлиб, ҳозирда ушбу йўналишда 12 та ҳаракат таркиби 7 дақиқалик интервал билан ҳаракатланмоқда", - дейилади хабарда.
“Ўзбекистон Мустақиллигининг 30-йиллиги” деб номланувчи Тошкент метросининг ер усти ҳалқа йўли лойиҳаси Россия, Туркия ва Германия мутахассислари билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган ва уни беш босқичда амалга ошириш режалаштирилган.
Бугунги кунда ер усти ҳалқа йўлнинг 14та бекати ишга туширилган Технопаркдан - Қипчоқ бекатигача. Қуриб битказилгандан сўнг, ҳалқа йўли 35 та станцияни ўз ичига олади ва узунлиги 52 километр бўлади.