Россия қўшинлари Красногорскоени озод қилди
Россия қўшинлари Красногорскоени озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
01.11.2025, Sputnik Ўзбекистон
Восток кучлари бир неча километр олдинга силжиб, Запорожье вилоятидаги Красногорскни озод қилди.
ТОШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Россия Мудофаа вазирлигининг хабар беришича, Восток кучлар гуруҳи Запорожье вилоятидаги Красногорское учун жанг пайтида бир неча километр олдинга силжиди.Вазирликнинг таъкидлашича, 5-гвардия қўшма қуролли армиясининг 60-алоҳида моторли милтиқ бригадасининг ҳужум бўлинмалари Красногорское устидан назоратни ўрнатди. Улар Украина Қуролли Кучларининг мустаҳкамланган позицияларини тозалашни якунладилар.Мудофаа вазирлиги ушбу қишлоқнинг озод қилинганини 30 октябрь куни эълон қилди.
украина
запорожье вилояти
Янгиликлар
uz_UZ
