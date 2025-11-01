Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251101/rossiya-qoshinlari-krasnogorskoeni-ozod-qildi-53152123.html
Россия қўшинлари Красногорскоени озод қилди
Россия қўшинлари Красногорскоени озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Восток кучлари бир неча километр олдинга силжиб, Запорожье вилоятидаги Красногорскни озод қилди. 01.11.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-11-01T11:30+0500
2025-11-01T11:33+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
запорожье вилояти
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/18/52953376_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_488b5fb875cb654203edc53329c99188.jpg
ТОШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Россия Мудофаа вазирлигининг хабар беришича, Восток кучлар гуруҳи Запорожье вилоятидаги Красногорское учун жанг пайтида бир неча километр олдинга силжиди.Вазирликнинг таъкидлашича, 5-гвардия қўшма қуролли армиясининг 60-алоҳида моторли милтиқ бригадасининг ҳужум бўлинмалари Красногорское устидан назоратни ўрнатди. Улар Украина Қуролли Кучларининг мустаҳкамланган позицияларини тозалашни якунладилар.Мудофаа вазирлиги ушбу қишлоқнинг озод қилинганини 30 октябрь куни эълон қилди.
украина
запорожье вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/18/52953376_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0109e3c22ae3751c010386bd0a4f6cf7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, запорожье вилояти
россия, украина, запорожье вилояти

Россия қўшинлари Красногорскоени озод қилди

11:30 01.11.2025 (янгиланди: 11:33 01.11.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Медиабанкка ўтишТренировка подразделения спецназа группировки "Центр"
Тренировка подразделения спецназа группировки Центр - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.11.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Восток кучлари бир неча километр олдинга силжиб, Запорожье вилоятидаги Красногорскни озод қилди.
ТОШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Россия Мудофаа вазирлигининг хабар беришича, Восток кучлар гуруҳи Запорожье вилоятидаги Красногорское учун жанг пайтида бир неча километр олдинга силжиди.
"Ҳужум натижасида душман кўп сонли шахсий таркиби ва зирҳли техникасини йўқотди. Восток кучлар гуруҳи бўлинмалари бир неча километр олдинга силжиб, ўз муваффақиятларидан янада фойдаланиш имконини берадиган янги позицияларни эгаллади", деди вазирлик.
© SputnikРоссия қўшинлари Красногорскоени озод қилди
Группировка Восток освободили Красногорское - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.11.2025
Россия қўшинлари Красногорскоени озод қилди
© Sputnik
Вазирликнинг таъкидлашича, 5-гвардия қўшма қуролли армиясининг 60-алоҳида моторли милтиқ бригадасининг ҳужум бўлинмалари Красногорское устидан назоратни ўрнатди. Улар Украина Қуролли Кучларининг мустаҳкамланган позицияларини тозалашни якунладилар.
Мудофаа вазирлиги ушбу қишлоқнинг озод қилинганини 30 октябрь куни эълон қилди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0