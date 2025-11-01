https://sputniknews.uz/20251101/ozbekiston-yaimida-hududlar-ulushi-53153190.html
Ўзбекистон ЯИМида ҳудудлар улуши
Ўзбекистон ЯИМида ҳудудлар улуши
Республика ЯИМида Тошкент шаҳри, Тошкент ва Навоий вилоятлари энг кўп ҳисса қўшган. 01.11.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Статистика қўмитаси хабарига кўра, 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида республика бўйича ЯИМнинг шаклланишида Тошкент шаҳри 19,3 % улуш билан энг катта ҳисса қўшди. Тошкент ва Навоий вилоятлари 9,7 % ва 8,3 % кўрсаткичлари билан кейинги ўринларни эгаллаб турибди. Республика ЯИМини шакллантиришда энг кам улуш Сирдарё вилояти (1,9 %), Қорақалпоғистон Республикаси (2,8 %) ва Жиззах вилоятига (2,9 %) тўғри келган.
Ўзбекистон ЯИМида ҳудудлар улуши
Республика ЯИМида Тошкент шаҳри, Тошкент ва Навоий вилоятлари энг кўп ҳисса қўшган.
