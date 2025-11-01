https://sputniknews.uz/20251101/biz-yosh-avlod-uchun-juda-muhim-ishni-qilyapmiz-53165049.html
Биз ёш авлод учун жуда муҳим ва зарур ишни қиляпмиз - Леонид Гусев
НАУКА 0+ халқаро фестивали нафақат ёшлар, балки катталар: талабалар ва олимлар учун ҳам қизиқарли.
ТОШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Биз ёш авлод учун жуда муҳим ва зарур бўлган нарсани қиляпмиз - уларга фан ҳақида айтиб бермоқдамиз, деди Ломоносов номидаги Москва давлат университети проректори, НАУКА 0+ халқаро фестивали директори Леонид Гусев, Sputnik мухбирига. НАУКА 0+ халқаро фестивали ўзи нафақат ёшлар, балки катталар: талабалар ва олимлар учун ҳам қизиқарли. Бу илм-фан ҳақида ўрганиш, билим алмашиш ва янги ва қизиқарли соҳаларни ўрганиш учун дарвозадир, дейди мутахассис. НАУКА 0+ халқаро фестивали Тошкентда БРИКС+ Очиқ фан ҳафталиги доирасида бўлиб ўтмоқда. Тошкент политехника музейи 1 ва 2 ноябрь кунлари БРИКС+ Очиқ фан ҳафталигини (НАУКА 0+) ўтказмоқда. У Россия Таълим ва фан вазирлиги ва Ломоносов номидаги Москва давлат университети томонидан Россия Фанлар академияси ва Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси кўмагида ташкил этилмоқда. Тадбирнинг бош ҳамкори Алишер Усмонов номидаги "Санъат, фан ва спорт" хайрия жамғармаси ҳисобланади.Бу йилги ҳафталикнинг асосий мавзуси БМТ томонидан эълон қилинган Халқаро квант фанлари ва технологиялари йилига бағишланган "Сизнинг квант оламингиз"дир.Дастурга 70 дан ортиқ оммабоп илмий маърузалар, космонавтлар билан учрашувлар, интерактив кўргазмалар, тематик платформалар ва бошқа нарсалар киради.Ўзбекистонда НАУКА 0+ фестивали тўртинчи маротаба бўлиб ўтмоқда.
