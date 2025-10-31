Ўзбекистон
Маданиятлар мулоқоти: Тошкентда россиялик рассом Ирина Коваленко кўргазмаси очилди — фото
Тошкентдаги Рус уйида Россия ва Ўзбекистонни ягона санъат ва илҳом маконида бирлаштирувчи “Маданиятлар мулоқоти” бадиий лойиҳаси кўргазмаси очилди.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1e/53083347_0:276:3070:2004_1920x0_80_0_0_55922726739d346894c0579d9d7a42cf.jpg
Тошкентдаги Рус уйида Россия ва Ўзбекистонни ягона санъат ва илҳом маконида бирлаштирувчи “Маданиятлар мулоқоти” бадиий лойиҳаси кўргазмаси очилди. Бу кўргазма Москвада яшовчи, аммо болалиги ва ёшлик йилларини Ўзбекистонда ўтказган рассом Ирина Коваленко ижодига бағишланади. Унинг асарларида Шарқ ва Ғарб маданиятларининг учрашув нуқтаси бўлган Ўзбекистоннинг ўзига хос руҳи ва эстетикаси мужассам.Санъат орқали саёҳатКўргазма томошабинни рассом билан бирга Россия ва Ўзбекистоннинг турли гўзал манзилларига саёҳатга чорлайди. Ирина Коваленконинг суратларида табиат ва маданий анъаналар уйғун тарзда акс этган — Бурятия ва Россиянинг ўрта минтақаси манзаралари Ҳисор тоғлари билан мулоқот қилади, Кавказ қирлари ўзбек тоғларига яқинлашади.Қадим рус шаҳарларининг кўчалари, Беларус костёллари ва Шарқ меъморчилигининг минор ва гумбазлари орқали рассом турли маданиятлар ўртасидаги эстетик суҳбатни яратади.Ирина Коваленконинг сўзларига кўра, у расм чизишни болалигидан бошлаганман — Ўзбекистонда, геологлар палаткалари, қуёш ва кенглик орасида. Унинг рассом сифатида шаклланиши кўп жиҳатдан самарқандлик рассом аёл Антонина Ларина билан боғлиқ. У Павел Беньковнинг шогирди бўлган. У билан унинг кексалик йилларида танишган, аммо унинг уйида муҳаббат, ёруғлик ва илҳом ҳукм сурарди — бу муҳит Коваленко билан абадий қолди.Маданий ҳамкорлик ва илҳомКўргазма "Арт-караван: маданиятлар мулоқоти" халқаро пленэр ва кўргазма лойиҳаси доирасида ташкил этилган. Лойиҳа Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги маданий алоқаларни мустаҳкамлаш, ижодий тажриба алмашинувини ривожлантириш ҳамда рассомлар ўртасида илҳом ва ҳамкорлик муҳитини яратишга қаратилган.Кўргазма 29 ноябргача давом этади.
20:01 31.10.2025
Кўргазма томошабинни рассом билан бирга Россия ва Ўзбекистоннинг турли гўзал манзилларига саёҳатга чорлайди.
Тошкентдаги Рус уйида Россия ва Ўзбекистонни ягона санъат ва илҳом маконида бирлаштирувчи “Маданиятлар мулоқоти” бадиий лойиҳаси кўргазмаси очилди.
Бу кўргазма Москвада яшовчи, аммо болалиги ва ёшлик йилларини Ўзбекистонда ўтказган рассом Ирина Коваленко ижодига бағишланади. Унинг асарларида Шарқ ва Ғарб маданиятларининг учрашув нуқтаси бўлган Ўзбекистоннинг ўзига хос руҳи ва эстетикаси мужассам.

Санъат орқали саёҳат

Кўргазма томошабинни рассом билан бирга Россия ва Ўзбекистоннинг турли гўзал манзилларига саёҳатга чорлайди. Ирина Коваленконинг суратларида табиат ва маданий анъаналар уйғун тарзда акс этган — Бурятия ва Россиянинг ўрта минтақаси манзаралари Ҳисор тоғлари билан мулоқот қилади, Кавказ қирлари ўзбек тоғларига яқинлашади.
Қадим рус шаҳарларининг кўчалари, Беларус костёллари ва Шарқ меъморчилигининг минор ва гумбазлари орқали рассом турли маданиятлар ўртасидаги эстетик суҳбатни яратади.
Ирина Коваленконинг сўзларига кўра, у расм чизишни болалигидан бошлаганман — Ўзбекистонда, геологлар палаткалари, қуёш ва кенглик орасида. Унинг рассом сифатида шаклланиши кўп жиҳатдан самарқандлик рассом аёл Антонина Ларина билан боғлиқ. У Павел Беньковнинг шогирди бўлган. У билан унинг кексалик йилларида танишган, аммо унинг уйида муҳаббат, ёруғлик ва илҳом ҳукм сурарди — бу муҳит Коваленко билан абадий қолди.

"Бугун йиллар ўтиб мен Ўзбекистонга яна қайтдим, бу сафар “Арт-караван: маданиятлар мулоқоти” лойиҳаси ташкилотчиси сифатида. Биз Россия ва Ўзбекистон рассомлари иштирокида қўшма пленэрлар ўтказамиз — улар биргаликда ёзадилар, тажриба алмашадилар, умумий асарлар яратишади. Ҳар бир саёҳат, ҳар бир учрашув — бу маданиятлар орасидаги тирик мулоқот бўлиб, мен яна ўша санъат йўлим бошланган қуёш ва илиқликни ҳис қиламан", — деди рассом Sputnik Ўзбекистон мухбирига берган интервьюсида.

Маданий ҳамкорлик ва илҳом

Кўргазма "Арт-караван: маданиятлар мулоқоти" халқаро пленэр ва кўргазма лойиҳаси доирасида ташкил этилган. Лойиҳа Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги маданий алоқаларни мустаҳкамлаш, ижодий тажриба алмашинувини ривожлантириш ҳамда рассомлар ўртасида илҳом ва ҳамкорлик муҳитини яратишга қаратилган.
Кўргазма 29 ноябргача давом этади.
Тошкентдаги Рус уйи биноси

Тошкентдаги Рус уйи биноси

Самарқанд. Хурмо мазаси

Самарқанд. Хурмо мазаси

Ирина Коваленко "Маданиятлар мулоқоти" — кўргазмаси очилишида

Ирина Коваленко "Маданиятлар мулоқоти" — кўргазмаси очилишида

Кисловодск

Кисловодск

"Маданиятлар мулоқоти" — кўргазмаси меҳмонлари

"Маданиятлар мулоқоти" — кўргазмаси меҳмонлари

Бухоро. Шарқ эртаги

Бухоро. Шарқ эртаги

Ирина Коваленко асарларида табиат руҳий куч манбаи, турли маданиятлар, анъаналар ва қарашларни бирлаштирувчи тимсол сифатида намоён бўлади

Ирина Коваленко асарларида табиат руҳий куч манбаи, турли маданиятлар, анъаналар ва қарашларни бирлаштирувчи тимсол сифатида намоён бўлади

Арт-карвон Хива

Арт-карвон Хива

Кўргазма меҳмони

Кўргазма меҳмони

Ғарбнинг нури. Беларусияда қуёшботиши(чапда), Шарқнури. Тилла-Қори Олтин масжиди. Самарқанд

Ғарбнинг нури. Беларусияда қуёшботиши(чапда), Шарқнури. Тилла-Қори Олтин масжиди. Самарқанд

"Маданиятлар мулоқоти" номли кўргазмаси

"Маданиятлар мулоқоти" номли кўргазмаси

Арт-карвон Бухоро

Арт-карвон Бухоро

Ғелон қуритилган мевалари

Ғелон қуритилган мевалари

"Маданиятлар мулоқоти" номли кўргазмаси

"Маданиятлар мулоқоти" номли кўргазмаси

Рассом билан гуруҳ фотосурати

Рассом билан гуруҳ фотосурати

Тоғли Ғелон

Тоғли Ғелон

Москвалик рассом Ирина Коваленко

Москвалик рассом Ирина Коваленко

