Маданиятлар мулоқоти: Тошкентда россиялик рассом Ирина Коваленко кўргазмаси очилди — фото

Тошкентдаги Рус уйида Россия ва Ўзбекистонни ягона санъат ва илҳом маконида бирлаштирувчи “Маданиятлар мулоқоти” бадиий лойиҳаси кўргазмаси очилди. Бу кўргазма Москвада яшовчи, аммо болалиги ва ёшлик йилларини Ўзбекистонда ўтказган рассом Ирина Коваленко ижодига бағишланади. Унинг асарларида Шарқ ва Ғарб маданиятларининг учрашув нуқтаси бўлган Ўзбекистоннинг ўзига хос руҳи ва эстетикаси мужассам.Санъат орқали саёҳатКўргазма томошабинни рассом билан бирга Россия ва Ўзбекистоннинг турли гўзал манзилларига саёҳатга чорлайди. Ирина Коваленконинг суратларида табиат ва маданий анъаналар уйғун тарзда акс этган — Бурятия ва Россиянинг ўрта минтақаси манзаралари Ҳисор тоғлари билан мулоқот қилади, Кавказ қирлари ўзбек тоғларига яқинлашади.Қадим рус шаҳарларининг кўчалари, Беларус костёллари ва Шарқ меъморчилигининг минор ва гумбазлари орқали рассом турли маданиятлар ўртасидаги эстетик суҳбатни яратади.Ирина Коваленконинг сўзларига кўра, у расм чизишни болалигидан бошлаганман — Ўзбекистонда, геологлар палаткалари, қуёш ва кенглик орасида. Унинг рассом сифатида шаклланиши кўп жиҳатдан самарқандлик рассом аёл Антонина Ларина билан боғлиқ. У Павел Беньковнинг шогирди бўлган. У билан унинг кексалик йилларида танишган, аммо унинг уйида муҳаббат, ёруғлик ва илҳом ҳукм сурарди — бу муҳит Коваленко билан абадий қолди.Маданий ҳамкорлик ва илҳомКўргазма "Арт-караван: маданиятлар мулоқоти" халқаро пленэр ва кўргазма лойиҳаси доирасида ташкил этилган. Лойиҳа Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги маданий алоқаларни мустаҳкамлаш, ижодий тажриба алмашинувини ривожлантириш ҳамда рассомлар ўртасида илҳом ва ҳамкорлик муҳитини яратишга қаратилган.Кўргазма 29 ноябргача давом этади.
"Бугун йиллар ўтиб мен Ўзбекистонга яна қайтдим, бу сафар “Арт-караван: маданиятлар мулоқоти” лойиҳаси ташкилотчиси сифатида. Биз Россия ва Ўзбекистон рассомлари иштирокида қўшма пленэрлар ўтказамиз — улар биргаликда ёзадилар, тажриба алмашадилар, умумий асарлар яратишади. Ҳар бир саёҳат, ҳар бир учрашув — бу маданиятлар орасидаги тирик мулоқот бўлиб, мен яна ўша санъат йўлим бошланган қуёш ва илиқликни ҳис қиламан", — деди рассом Sputnik Ўзбекистон мухбирига берган интервьюсида.
