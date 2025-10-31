Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.04.2024
Матбуот маркази
Sputnik Ўзбекистон матбуот маркази “Россия сегодня” халқаро медиа гуруҳи таркибига киради. Матбуот-маркази рақами: +99897 190 71 78
https://sputniknews.uz/20251031/rossiya-ozbekiston-madaniyat-kopriklari-53134739.html
Россия ва Ўзбекистон халқлари ўртасидаги маданият кўприклари муҳокама қилинади
Россия ва Ўзбекистон халқлари ўртасидаги маданият кўприклари муҳокама қилинади
Sputnik Ўзбекистон
Sputnik мультимедиа матбуот марказида Россия ва Ўзбекистон маданий алоқаларини мустаҳкамалашга бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтади.Тадбир 4 ноябрь куни Тошкент вақти билан соат 15:00 да бошланади.
2025-10-31T15:11+0500
2025-10-31T15:11+0500
матбуот маркази
россия
ўзбекистон
маданият
матбуот маркази видео
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1c/46349033_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c03d0a05403eb42f39d2337bd29edb5.jpg
ТОШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Sputnik мультимедиа матбуот марказида Россия ва Ўзбекистон маданий алоқаларини мустаҳкамалашга бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтади.Тадбир 4 ноябрь куни Тошкент вақти билан соат 15:00 да бошланади.Иштирокчилар:Ўзбекистонда 2-8 ноябрь кунлари учинчи марта “Тўрт қалб” халқаро театр учрашувлари бўлиб ўтади.Тадбир давомида Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги гуманитар ва маданий ҳамкорликнинг долзарб йўналишлари, қўшма театр ва таълим ташаббуслари, санъат, кадрлар тайёрлаш ва ижодий алмашинув соҳаларидаги ҳамкорлик истиқболлари ёритилади.Тадбирга журналистлар таклиф этилади. Қуйидаги алоқалар орқали рўйхатдан ўтиш мумкин:Телефон: +998971907178Telegram: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери Алишер Акимбаев.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1c/46349033_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0da0c457f7bcab94f6c5c1dfd67b52dd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия ўзбекистон маданият кўприклари
россия ўзбекистон маданият кўприклари

Россия ва Ўзбекистон халқлари ўртасидаги маданият кўприклари муҳокама қилинади

15:11 31.10.2025
© SputnikПресс-центр Sputnik Узбекистан
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.10.2025
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Мутахассислар Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги гуманитар ва маданий ҳамкорликнинг долзарб йўналишлари, қўшма театр ва таълим ташаббусларни муҳокама қилишади.
ТОШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Sputnik мультимедиа матбуот марказида Россия ва Ўзбекистон маданий алоқаларини мустаҳкамалашга бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтади.
Тадбир 4 ноябрь куни Тошкент вақти билан соат 15:00 да бошланади.
Иштирокчилар:
Россия театр санъати институти (ГИТИС) ректори Григорий Заславский;
Росструдничествонинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси раҳбари Ирина Старосельская;
Ўзбекистон Маданият таълими маркази директори Алишер Джамалдинов.
Ўзбекистонда 2-8 ноябрь кунлари учинчи марта “Тўрт қалб” халқаро театр учрашувлари бўлиб ўтади.
Тадбир давомида Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги гуманитар ва маданий ҳамкорликнинг долзарб йўналишлари, қўшма театр ва таълим ташаббуслари, санъат, кадрлар тайёрлаш ва ижодий алмашинув соҳаларидаги ҳамкорлик истиқболлари ёритилади.
Тадбирга журналистлар таклиф этилади. Қуйидаги алоқалар орқали рўйхатдан ўтиш мумкин:
Телефон: +998971907178
Telegram: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери Алишер Акимбаев.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0