"Сўзана тушда ва ҳаётда" кўргазмаси: уч рассом, уч йўналиш — фото
Наврўз боғида "Сўзана тушда ва ҳаётда" номли кўргазмаси очилди. Бу кўргазма томошабинни ўзбек халқининг беназир бадиий дунёсига, ҳар бир ипида тарих, маъно ва ҳиссиёт жамланган санъат оламига чорлайди.Сўзана — юракдан чиққан тилСўзана бу оддий безак эмас. У — аёлларнинг асрлар давомидаги ҳис-туйғулари, орзулари ва ориятларини ифода этган нафосат тили. Ҳар бир ҳудуднинг сўзаналари ўзига хос услуб ва рамзларга эга: кимдир катта геометрик шакллар орқали фикрини айтса, бошқалар нозик гул нақшлари билан ҳиссиётни ифода этади.Ранглар, чизиқлар ва композициялар орқали бахт, муҳофаза, фаровонлик ва муҳаббат ҳақидаги орзулар ифодаланган. Шу боис сўзана — нафақат безак, балки она ва қизлар қалбидан чиққан муқаддас тимсоли.Уч рассом — битта илҳомКўргазма уч нафар ижодкор аёлнинг асарларини бирлаштиради. Уларини нафақат ижодий йўналиш, балки талабалик йилларидан бошланган самимий дўстлик ҳам боғлайди:Уларнинг ижодий ҳамкорлиги — бу анъана ва замонавий тафаккурнинг мулоқоти. Рассомлар сўзана мотивларини янги шаклларда намоён этадилар: гўзал асарлар, аксессуарлар, чой сервислари, зеб-зийнатлар ва интерьер буюмларида.Анъанадан илҳомланган замонавий санъат"Сўзана тушда ва ҳаётда" кўргазмаси — бу нафақат экспозиция, балки маданий саёҳат. Бу ерда ўтмиш ва бугун учрашади, миллий мерос замонавий услубда қайта жонланади.Кўргазмада қуйидагилар тақдим этилади:Бу кўргазмада сўзана аёл қалбининг рамзи ва миллий руҳнинг ифодаси сифатида янги ҳаёт касб этади. Sputnik фототасмасида "Сўзана тушда ва ҳаётда" кўргазмаси фототўпламини томоша қилинг.
Уч рассом — битта илҳом
Кўргазма уч нафар ижодкор аёлнинг асарларини бирлаштиради. Уларини нафақат ижодий йўналиш, балки талабалик йилларидан бошланган самимий дўстлик ҳам боғлайди:
Феруза Алиева — ипакдаги нақш,
Лола Новкович — графика,
Наталья Ялишева — чинни безаги.
Уларнинг ижодий ҳамкорлиги — бу анъана ва замонавий тафаккурнинг мулоқоти. Рассомлар сўзана мотивларини янги шаклларда намоён этадилар: гўзал асарлар, аксессуарлар, чой сервислари, зеб-зийнатлар ва интерьер буюмларида.
"Мен учун сўзана — бу шунчаки нақш эмас. Унинг чизиқларида мен вақт нафасини ва авлодлар овозини ҳис қиламан. Ҳар бир тикиш гўё тарихни, қўллар иссиқлигини ва орзулар кучини сақлаб туради. Мато устидaги гуллар ва қуёшлар мен учун нур ва ҳаёт рамзи, ички оламни беқиёс осмон билан боғловчи туморлардир. Сўзанани ўз ишларимга қўшганимда, мен ўтмиш ва ҳозирни бирлаштираётгандек бўламан. Орнаментлар маданият билан шахсий қарашим ўртасида кўприкка айланади. Шу шаклларда мен илҳом, ҳамоҳанглик ва гўзалликнинг абадий яшашига ишонч топаман. Гўзаллик шундаки, у биз уни кўраётган ва авлоддан авлодга етказаётган эканмиз, у доимо яшайди", — дейди рассом Лола Новкович Sputnik Ўзбекистон мухбирига берган интервьюсида.
Анъанадан илҳомланган замонавий санъат
"Сўзана тушда ва ҳаётда" кўргазмаси — бу нафақат экспозиция, балки маданий саёҳат. Бу ерда ўтмиш ва бугун учрашади, миллий мерос замонавий услубда қайта жонланади.
Кўргазмада қуйидагилар тақдим этилади:
сўзана асосида яратилган расмлар ва тўқима паннолар,
коллекцион чой сервизлари,
муаллифлик зеб-зийнатлар ва аксессуарлар,
интерьер буюмлари: шамлар, ойна ва ёриткичлар, мебеллар.
Бу кўргазмада сўзана аёл қалбининг рамзи ва миллий руҳнинг ифодаси сифатида янги ҳаёт касб этади.
