Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251030/saidov-azerbaijan-vazir-uchrashuv-53082154.html
Саидов Озарбайжон ташқи ишлар вазири билан учрашув ўтказди
Саидов Озарбайжон ташқи ишлар вазири билан учрашув ўтказди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Озарбайжон ташқи ишлар вазирлари икки давлат ўртасидаги стратегик шерикликни мустаҳкамлаш ва ҳамкорликни кенгайтиришни муҳокама қилди.
2025-10-30T10:44+0500
2025-10-30T10:44+0500
ўзбекистон
дипломатик муносабатлар
учрашув
ташқи сиёсат
музокаралар
ўзбекистон тив
озарбайжон
сиёсат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1e/53081887_0:19:1280:739_1920x0_80_0_0_8568f83adf56220757bec875bae03310.jpg
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Озарбайжон ташқи ишлар вазири Жейҳун Байрамов билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Томонлар савдо, транспорт, энергетика, таълим ва маданий алмашинув соҳаларидаги ҳамкорликни кенгайтириш масалаларини муҳокама қилди. Шунингдек, стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада мустаҳкамлаш йўлида мавжуд имкониятлардан тўлиқ фойдаланишга келишиб олинди.
https://sputniknews.uz/20251029/uzbekistan-georgia-vazirlar-muzokaralar-53072137.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1e/53081887_41:0:1230:892_1920x0_80_0_0_56b66cc600578d7391c153c9f0b18d1d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
бахтиёр саидов, жейҳун байрамов, ўзбекистон, озарбайжон, ташқи ишлар вазирлиги, икки томонлама ҳамкорлик, стратегик шериклик, иттифоқчилик, савдо, транспорт, энергетика, таълим, маданият, дипломатия, боку, азарбайжон, узбекистон
бахтиёр саидов, жейҳун байрамов, ўзбекистон, озарбайжон, ташқи ишлар вазирлиги, икки томонлама ҳамкорлик, стратегик шериклик, иттифоқчилик, савдо, транспорт, энергетика, таълим, маданият, дипломатия, боку, азарбайжон, узбекистон

Саидов Озарбайжон ташқи ишлар вазири билан учрашув ўтказди

10:44 30.10.2025
© пресс-служба МИДБахтиёр Саидов провел встречу с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым
Бахтиёр Саидов провел встречу с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.10.2025
© пресс-служба МИД
Oбуна бўлиш
Томонлар савдо, транспорт ва маданият соҳаларидаги ҳамкорликни кенгайтириш ҳамда стратегик шерикликни мустаҳкамлаш масалаларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Озарбайжон ташқи ишлар вазири Жейҳун Байрамов билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Суҳбат чоғида Ўзбекистон ва Озарбайжон халқларини бирлаштирувчи умумий тарих, тил ва қадриятларга асосланган дўстлик, ўзаро ҳурмат ва ишонч ришталари изчил мустаҳкамланаётгани таъкидланди.
Томонлар савдо, транспорт, энергетика, таълим ва маданий алмашинув соҳаларидаги ҳамкорликни кенгайтириш масалаларини муҳокама қилди.
Шунингдек, стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада мустаҳкамлаш йўлида мавжуд имкониятлардан тўлиқ фойдаланишга келишиб олинди.
Главы МИД Узбекистана и Грузии провели встречу в Самарканде - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.10.2025
Ўзбекистон ва Грузия ташқи ишлар вазирлари музокаралари бўлиб ўтди
Кеча, 18:26
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0