Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251030/fia-gala-formula-poygachilar-tashkent-53108166.html
FIA Gala: Формула-1 пойгачилари Тошкентда йиғилади
FIA Gala: Формула-1 пойгачилари Тошкентда йиғилади
Sputnik Ўзбекистон
FIA тарихида илк бор Бош Ассамблея ва FIA Awards маросими Марказий Осиёда — Тошкентда ўтказилади. 9–12 декабрь кунлари пойтахтда 149 мамлакатдан 500 дан ортиқ делегат ва 100 дан зиёд профессионал пойгачи иштирок этади.
2025-10-30T18:05+0500
2025-10-30T18:06+0500
пойга
формула-1
тошкент
ўзбекистон
спорт
автомобил
мукофот
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/71/85/718530_0:62:3421:1986_1920x0_80_0_0_32a0a6dc0eee1552e73de25b8d8256f7.jpg
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Марказий Осиё тарихида илк бор "FIA General Assembly" ва "FIA Awards" маросими Тошкентда ўтказилади. Бу ҳақда Тошкент шаҳри ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.Тадбирда жаҳон автоспортининг энг нуфузли ташкилоти — FIA раҳбарияти, 149 та мамлакатдан 500 нафардан ортиқ юқори мартабали делегатлар ва миллий федерациялар вакиллари, шунингдек, 100 нафардан ортиқ профессионал пойгачилар иштирок этишади.Маълумот учун: FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) — Халқаро автомобиль федерацияси, 1904 йилда ташкил топган. Автоспорт ва автомобилизм соҳасидаги энг йирик халқаро ташкилот бўлиб, у Formula 1, World Rally Championship (WRC), World Endurance Championship (WEC) каби чемпионатларни бошқаради. FIA General Assembly — автоспорт бўйича Халқаро автомобиль федерациясининг йиллик йиғилиши.
https://sputniknews.uz/20250521/moynoq-ekstremal-avtomobil-musobaqa-49475535.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/71/85/718530_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_7c66b4a02a38418795bea71c62a8ee49.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fia, тошкент, ўзбекистон, fia general assembly, fia awards, fia gala, автоспорт, formula 1, wrc, халқаро автомобиль федерацияси, пойга, автоспорт тадбири, чемпионлар, мукофот маросими, формула 1, узбекистон, пойгачи
fia, тошкент, ўзбекистон, fia general assembly, fia awards, fia gala, автоспорт, formula 1, wrc, халқаро автомобиль федерацияси, пойга, автоспорт тадбири, чемпионлар, мукофот маросими, формула 1, узбекистон, пойгачи

FIA Gala: Формула-1 пойгачилари Тошкентда йиғилади

18:05 30.10.2025 (янгиланди: 18:06 30.10.2025)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Медиабанкка ўтишАвтоспорт. Формула -1. Гран-при России. Гонка
Автоспорт. Формула -1. Гран-при России. Гонка - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.10.2025
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
FIA Бош Ассамблеяси ва FIA мукофотлар маросими 9–12 декабрь кунлари Тошкентда ўтказилади. Тадбирларда 100 нафардан ортиқ профессионал пойгачи иштирок этади
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Марказий Осиё тарихида илк бор "FIA General Assembly" ва "FIA Awards" маросими Тошкентда ўтказилади. Бу ҳақда Тошкент шаҳри ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.

Тошкентдаги тадбирлар доирасида илк бор "FIA Gala" — автоспорт дунёсидаги энг нуфузли мукофотлар маросими бўлиб ўтади. Бу маросимда турли автомотоспорт чемпионатлари ғолиблари тантанали тарзда тақдирланади.

Тадбирда жаҳон автоспортининг энг нуфузли ташкилоти — FIA раҳбарияти, 149 та мамлакатдан 500 нафардан ортиқ юқори мартабали делегатлар ва миллий федерациялар вакиллари, шунингдек, 100 нафардан ортиқ профессионал пойгачилар иштирок этишади.
Маълумот учун: FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) — Халқаро автомобиль федерацияси, 1904 йилда ташкил топган. Автоспорт ва автомобилизм соҳасидаги энг йирик халқаро ташкилот бўлиб, у Formula 1, World Rally Championship (WRC), World Endurance Championship (WEC) каби чемпионатларни бошқаради. FIA General Assembly — автоспорт бўйича Халқаро автомобиль федерациясининг йиллик йиғилиши.
Международные экстремальные автомобильные соревнования Rally Muynak. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.05.2025
Эртадан Мўйноқда халқаро экстремал автомобиль мусобақалари бошланади
21 Май, 13:09
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0