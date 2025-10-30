FIA Gala: Формула-1 пойгачилари Тошкентда йиғилади

https://sputniknews.uz/20251030/fia-gala-formula-poygachilar-tashkent-53108166.html
FIA тарихида илк бор Бош Ассамблея ва FIA Awards маросими Марказий Осиёда — Тошкентда ўтказилади. 9–12 декабрь кунлари пойтахтда 149 мамлакатдан 500 дан ортиқ делегат ва 100 дан зиёд профессионал пойгачи иштирок этади.
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Марказий Осиё тарихида илк бор "FIA General Assembly" ва "FIA Awards" маросими Тошкентда ўтказилади. Бу ҳақда Тошкент шаҳри ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.Тадбирда жаҳон автоспортининг энг нуфузли ташкилоти — FIA раҳбарияти, 149 та мамлакатдан 500 нафардан ортиқ юқори мартабали делегатлар ва миллий федерациялар вакиллари, шунингдек, 100 нафардан ортиқ профессионал пойгачилар иштирок этишади.Маълумот учун: FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) — Халқаро автомобиль федерацияси, 1904 йилда ташкил топган. Автоспорт ва автомобилизм соҳасидаги энг йирик халқаро ташкилот бўлиб, у Formula 1, World Rally Championship (WRC), World Endurance Championship (WEC) каби чемпионатларни бошқаради. FIA General Assembly — автоспорт бўйича Халқаро автомобиль федерациясининг йиллик йиғилиши.
18:05 30.10.2025 (янгиланди: 18:06 30.10.2025)
FIA Бош Ассамблеяси ва FIA мукофотлар маросими 9–12 декабрь кунлари Тошкентда ўтказилади. Тадбирларда 100 нафардан ортиқ профессионал пойгачи иштирок этади
ТОШКЕНТ, 30 окт
. Марказий Осиё тарихида илк бор "FIA General Assembly" ва "FIA Awards" маросими Тошкентда ўтказилади. Бу ҳақда Тошкент шаҳри ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди
Тошкентдаги тадбирлар доирасида илк бор "FIA Gala" — автоспорт дунёсидаги энг нуфузли мукофотлар маросими бўлиб ўтади. Бу маросимда турли автомотоспорт чемпионатлари ғолиблари тантанали тарзда тақдирланади.
Тадбирда жаҳон автоспортининг энг нуфузли ташкилоти — FIA раҳбарияти, 149 та мамлакатдан 500 нафардан ортиқ юқори мартабали делегатлар ва миллий федерациялар вакиллари, шунингдек, 100 нафардан ортиқ профессионал пойгачилар иштирок этишади.
Маълумот учун: FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) — Халқаро автомобиль федерацияси, 1904 йилда ташкил топган. Автоспорт ва автомобилизм соҳасидаги энг йирик халқаро ташкилот бўлиб, у Formula 1, World Rally Championship (WRC), World Endurance Championship (WEC) каби чемпионатларни бошқаради. FIA General Assembly — автоспорт бўйича Халқаро автомобиль федерациясининг йиллик йиғилиши.