https://sputniknews.uz/20251029/russia-uzbekistan-loyihalar-investitsiyalar-53064785.html
Россия—Ўзбекистон: бизнес шерикликни кенгайтириш ва ривожлантириш йўллари
Россия—Ўзбекистон: бизнес шерикликни кенгайтириш ва ривожлантириш йўллари
Sputnik Ўзбекистон
Москва–Тошкент видеокўпригида Россия–Ўзбекистон ҳудудий кенгаши якунлари муҳокама қилинди. Ҳамкорлик 50%га ошди, 6 млрд долларлик қўшма лойиҳаларга келишилди.
2025-10-29T12:45+0500
2025-10-29T12:45+0500
2025-10-29T12:57+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1d/53059959_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_77879c16e07b7aeafc325e6f1c5d2094.jpg
ТОШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. Sputnik мультимедиа матбуот марказида "Россия — Ўзбекистон: бизнес шерикликни кенгайтириш ва ривожлантириш йўллари" мавзусида Москва — Тошкент видеокўприги бўлиб ўтди.Россия Иқтисодий ривожланиш вазирлигининг МДҲ мамлакатлари билан иқтисодий ҳамкорлик департаменти директори Алексей Михайлов Тошкент ва Жиззах вилоятларида иссиқхона мажмуаларини қуриш, Бухоро ва Навоийда мини-юк машиналарини сотиш бўйича дилерлик марказлари очиш, Россия иштирокида технопарклар фаолиятини йўлга қўйиш, шунингдек, Ўзбекистонда вагонсозлик кластери ва мис бойитиш фабрикаси қуриш режалари ҳақида маълумот берди.Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси раиси ўринбосари Дилшод Расулов Ўзбекистон учун Россия асосий савдо ҳамкорларидан бири бўлиб қолаётганини таъкидлади.Ўзбекистон Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлигининг Россия ва МДҲ мамлакатларидан инвестицияларни жалб қилиш департаменти бошлиғи Эрвин Тургунов ҳамкорлик ҳажми 50 фоизга ошганини қайд этди. Қўшма лойиҳалар иқтисодиётнинг деярли барча тармоқларида — тўқимачилик ва қурилишдан тортиб қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлашгача — амалга оширилмоқда. Бу эса Россия — Ўзбекистон бизнес ҳамкорлигининг барқарор ривожланаётганини тасдиқлайди.Батафсил - Спутник Ўзбекистон видеосида.
https://sputniknews.uz/20251024/russia-uzbekistan-hududlar-kelishuvlar-natijalarning-52935353.html
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1d/53059959_252:0:1692:1080_1920x0_80_0_0_3b56597cf5076d6eebca9489bfa4ccae.jpg
россия ўзбекистон ҳамкорлик, бизнес шериклик, саноат кооперацияси, инвестиция лойиҳалари, москва тошкент видеокўприк, россия–ўзбекистон ҳудудий кенгаши, электрон тижорат, транспорт ва логистика, агросаноат комплекси, 6 миллиард доллар келишувлар
Россия—Ўзбекистон: бизнес шерикликни кенгайтириш ва ривожлантириш йўллари
12:45 29.10.2025 (янгиланди: 12:57 29.10.2025)
Эксклюзив
Қўшма лойиҳалар иқтисодиётнинг барча тармоқларида амалга оширилмоқда: тўқимачилик, қурилиш, кимё саноати, қишлоқ хўжалиги, савдо-сотиқ ва бошқалар.
ТОШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. Sputnik мультимедиа матбуот марказида "Россия — Ўзбекистон: бизнес шерикликни кенгайтириш ва ривожлантириш йўллари" мавзусида Москва — Тошкент видеокўприги бўлиб ўтди.
Асосий мавзулар: 21–22 октябрь кунлари Москва вилоятида ўтган Россия ва Ўзбекистон ҳудудлари кенгаши якунлари ва ҳамкорликнинг устувор йўналишлари — электрон тижорат, саноат, транспорт ва логистика инфратузилмаси, агросаноат комплексини ривожлантириш масалалари.
Россия Иқтисодий ривожланиш вазирлигининг МДҲ мамлакатлари билан иқтисодий ҳамкорлик департаменти директори Алексей Михайлов Тошкент ва Жиззах вилоятларида иссиқхона мажмуаларини қуриш, Бухоро ва Навоийда мини-юк машиналарини сотиш бўйича дилерлик марказлари очиш, Россия иштирокида технопарклар фаолиятини йўлга қўйиш, шунингдек, Ўзбекистонда вагонсозлик кластери ва мис бойитиш фабрикаси қуриш режалари ҳақида маълумот берди.
Унинг айтишича, қўшма инвестиция платформаси аллақачон мавжуд бўлиб, йил охиригача асосий лойиҳалар рўйхати ва уларни молиялаштириш ҳажмлари тасдиқланади.
Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси раиси ўринбосари Дилшод Расулов Ўзбекистон учун Россия асосий савдо ҳамкорларидан бири бўлиб қолаётганини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, икки мамлакат тадбиркорларининг саноат кооперацияси ва инвестиция лойиҳаларини амалга оширишга қизиқиши ортиб бормоқда.
Ўзбекистон Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлигининг Россия ва МДҲ мамлакатларидан инвестицияларни жалб қилиш департаменти бошлиғи Эрвин Тургунов ҳамкорлик ҳажми 50 фоизга ошганини қайд этди.
Унинг таъкидлашича, ўтган йиғилишда 4,3 миллиард долларлик келишувлар имзоланган бўлса, бу йил 6 миллиард доллардан ортиқ келишувларга эришилди.
Қўшма лойиҳалар иқтисодиётнинг деярли барча тармоқларида — тўқимачилик ва қурилишдан тортиб қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлашгача — амалга оширилмоқда. Бу эса Россия — Ўзбекистон бизнес ҳамкорлигининг барқарор ривожланаётганини тасдиқлайди.
