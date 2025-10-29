https://sputniknews.uz/20251029/ozbekiston-yaim-sohaning-ulush-53066975.html
Ўзбекистон ЯИМида қайси соҳанинг улуши энг кўп?
Ўзбекистон ЯИМида қайси соҳанинг улуши энг кўп?
Sputnik Ўзбекистон
Хизматлар соҳаси Ўзбекистон ЯИМининг деярли яримини ташкил қилади. 29.10.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-10-29T14:34+0500
2025-10-29T14:34+0500
2025-10-29T14:34+0500
инфографика
миллий статистика қўмитаси
иқтисод
яим
ўсиш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1d/53063124_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3dc8ebc748343eb67dc3d88769e7bb9e.png
ТОШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Статистика қўмитасга кўра, Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 7,6 фоизга ўсган.Бунда ЯИМнинг деярли яримини (49,4%) хизматлар соҳаси улушига тўғри келган. Шунингдек, саноат (26%), Қишлоқ хўжалиги (17%) ва қурилиш соҳаси (7,5%) ҳам салмоқли ҳисса қўшган.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1d/53063124_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_784de7400ce1a97155ff9ca9ff9a3fc8.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, миллий статистика қўмитаси , иқтисод, яим, ўсиш, инфографика
инфографика, миллий статистика қўмитаси , иқтисод, яим, ўсиш, инфографика
Ўзбекистон ЯИМида қайси соҳанинг улуши энг кўп?
Хизматлар соҳаси Ўзбекистон ЯИМининг деярли яримини ташкил қилади.
ТОШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Статистика қўмитасга кўра, Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 7,6 фоизга ўсган.
Бунда ЯИМнинг деярли яримини (49,4%) хизматлар соҳаси улушига тўғри келган.
Шунингдек, саноат (26%), Қишлоқ хўжалиги (17%) ва қурилиш соҳаси (7,5%) ҳам салмоқли ҳисса қўшган.