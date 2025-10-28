https://sputniknews.uz/20251028/rossiya-ozbekiston-biznes-hamkorlik-53032620.html
Россия ва Ўзбекистон бизнес ҳамкорлиги ривожланиши муҳокама қилинди - видео
Россия ва Ўзбекистон бизнес ҳамкорлиги ривожланиши муҳокама қилинди - видео
Sputnik Ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида “Россия – Ўзбекистон: бизнес ҳамкорликни кенгайтириш ва ривожлантириш йўллари” мавзусида Москва – Тошкент видеокўприк мулоқоти ўтказилмоқда.
2025-10-28T13:16+0500
2025-10-28T13:16+0500
2025-10-28T13:54+0500
матбуот маркази
россия
ўзбекистон
матбуот маркази видео
ҳамкорлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1c/53030742_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7452b28a11c365cfb051f68a96812cf5.jpg
Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида “Россия – Ўзбекистон: бизнес ҳамкорликни кенгайтириш ва ривожлантириш йўллари” мавзусида Москва – Тошкент видеокўприк мулоқоти ўтказилмоқда.Москвадаги иштирокчи:Тошкентдаги иштирокчилар:21-22 октябрь кунлари Москва вилоятида Россия ва Ўзбекистон ҳудудлари кенгашининг иккинчи йиғилиши бўлиб ўтди.Мулоқот давомида бу йиғилиш якунлари сарҳисоб қилинади ҳамда икки томонлама ҳамкорликнинг қуйидаги асосий йўналишлари борасида фикр алмашинади;- электрон савдони ривожлантириш;- саноат соҳасига инвестициялар;- транспорт ва логистика соҳасида ҳаракатларни мувофиқлаштириш;- энергетика лойиҳаларини амалга ошириш;- қишлоқ хўжалиги соҳасидаги ҳамкорлик.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1c/53030742_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c6ce2d4e83284805735027ef75156189.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия ўзбекистон бизнес ҳамкорлик
россия ўзбекистон бизнес ҳамкорлик
Россия ва Ўзбекистон бизнес ҳамкорлиги ривожланиши муҳокама қилинди - видео
13:16 28.10.2025 (янгиланди: 13:54 28.10.2025)
Видеокўприк мулоқоти чоғида Москва вилоятида бўлиб ўтган Россия ва Ўзбекистон ҳудудлари кенгашининг иккинчи йиғилиши якунлари сарҳисоб қилинмоқда.
Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида “Россия – Ўзбекистон: бизнес ҳамкорликни кенгайтириш ва ривожлантириш йўллари” мавзусида Москва – Тошкент видеокўприк мулоқоти ўтказилмоқда.
Россия Иқтисодий ривожланиш вазирлигининг МДҲ мамлакатлари билан иқтисодий ҳамкорлик департаменти директори Алексей Михайлов.
Тошкентдаги иштирокчилар:
Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси раиси ўринбосари Дилшод Расулов;
Ўзбекистон Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги департамент бошлиғи Эрвин Турғунов.
21-22 октябрь кунлари Москва вилоятида Россия ва Ўзбекистон ҳудудлари кенгашининг иккинчи йиғилиши бўлиб ўтди.
Мулоқот давомида бу йиғилиш якунлари сарҳисоб қилинади ҳамда икки томонлама ҳамкорликнинг қуйидаги асосий йўналишлари борасида фикр алмашинади;
- электрон савдони ривожлантириш;
- саноат соҳасига инвестициялар;
- транспорт ва логистика соҳасида ҳаракатларни мувофиқлаштириш;
- энергетика лойиҳаларини амалга ошириш;
- қишлоқ хўжалиги соҳасидаги ҳамкорлик.