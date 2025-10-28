Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Минск шаҳрида бўлиб ўтаётган Евроосиё хавфсизлиги бўйича учинчи халқаро анжуманда нутқ сўзлади. Россия ТИВ раҳбарининг сўзларига кўра, Москва АҚШ президенти Украинадаги можарони аввалгидай Аляскадаги учрашув асосида ҳал қилишга интилишига умид қилади.
ТОШКЕНТ, 28 окт – Sputnik. Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Минск шаҳрида бўлиб ўтаётган Евроосиё хавфсизлиги бўйича учинчи халқаро анжуманда нутқ сўзлади.Асосий баёнотлар:
Oбуна бўлиш
Россия ТИВ раҳбарининг сўзларига кўра, Москва АҚШ президенти Украинадаги можарони аввалгидай Аляскадаги учрашув асосида ҳал қилишга интилишига умид қилади.
ТОШКЕНТ, 28 окт – Sputnik. Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Минск шаҳрида бўлиб ўтаётган Евроосиё хавфсизлиги бўйича учинчи халқаро анжуманда нутқ сўзлади.
Асосий баёнотлар:
НАТОнинг кенгайиши бир дақиқага ҳам тўхтамаяпти;
Ғарб катта Европа урушига тайёргарликни яширмаяпти;
Арктикада НАТОнинг фаоллашгани хавотирга солмай қўймайди, бу ҳудуд тинч бўлиши шарт;
Москва умид қиладики, АҚШ президенти Дональд Трамп Украинадаги можарони аввалгидай Аляскадаги учрашув асосида ҳал қилишга интилади;
НАТО мамлакатлари раҳбарияти АҚШНи Украинадаги можарони тартибга солиш ғоясидан воз кечишга ундамоқда;
Россиянинг НАТО ва ЕИ мамлакатларига ҳужум қилиш нияти йўқ, Москва буни бўлажак хавфсизлик кафолатларида мустаҳкамлайди;
Хавфсизлик архитектураси асосларига путур етказиб, НАТО Тинч океанида ўзига жой ажратиб олишга интилмоқда, уларнинг мақсади – Хитойни ушлаб туриш ва Россияни яккалаш;
Украинадаги тинчликка ёндашувлар АҚШ таклифлари асосида ишлаб чиқилган;
Россия Евроосиёни НАТОнинг отамерос мулкига айлантиришга қарши;
НАТО ва ЕИ элиталари билан мулоқот истиқболлари кўринмаяпти.
