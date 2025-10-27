"Юрак уриши" — замонавий ўзбек санъатининг янги нафаси - фото

Ўзбекистон
Ўзбекистон Тасвирий санъат галереясида Самарқандлик рассомлар Нуриддин Исаев ва Ахмад Исоев асарларидан иборат "Юрак уриши" кўргазмаси бўлиб ўтмоқда.
2025 йил 24 октябр куни Ўзбекистон Тасвирий санъат галереясида "Юрак уриши" номли кўргазма очилди. Экспозиция 24 ноябргача давом этади. Тадбир Самарқанд рассомлик мактабининг янги авлод вакиллари — Нуриддин Исаев ва Аҳмад Исоев ижодига бағишланган.Лойиҳа замонавий тафаккур билан миллий анъаналар уйғунлигини намоён этиб, инсоннинг руҳий дунёси ва вақт мавзусини янги ранглар орқали очиб беради.Нуриддин Исаевнинг асарларида ранг ва шаклга бўлган нозик ҳис, фалсафий талқин ва метафорик образлар уйғунлашади. Унинг 36 та асарида вақт ва хотира мавзуси орқали ўтмиш ва ҳозирги кун мулоҳазаси ифодаланган. Рассом ранг орқали ҳаёт ритмини, Шарқнинг руҳий жиҳатини ва ички гўзалликни ёрқин акс эттиради.Аҳмад Исоев эса инсон ҳис-туйғуларини абстракт шакл ва ранг орқали талқин этади. Унинг 31 та асарида рангнинг эмоционал энергияси, инсон ва табиат ўртасидаги уйғунлик, шунингдек, ички дунёнинг руҳий қирралари тасвирланган."Юрак уриши" кўргазмаси томошабинни замонавий ўзбек санъатидаги янги изланишларга чорлайди. У нафақат рассомлар ижодининг самараси, балки илҳом ва хотиржамлик бахш этувчи бадиий мулоҳазадир.Sputnik фототасмасида "Юрак уриши" кўргазмаси фототўпламини томоша қилинг.
Самарқандлик рассомлар Нуриддин Исаев ва Аҳмад Исоев асарларидан иборат "Юрак уриши" кўргазмаси бўлиб ўтмоқда.
2025 йил 24 октябр куни Ўзбекистон Тасвирий санъат галереясида "Юрак уриши" номли кўргазма очилди. Экспозиция 24 ноябргача давом этади. Тадбир Самарқанд рассомлик мактабининг янги авлод вакиллари — Нуриддин Исаев ва Аҳмад Исоев ижодига бағишланган.
Лойиҳа замонавий тафаккур билан миллий анъаналар уйғунлигини намоён этиб, инсоннинг руҳий дунёси ва вақт мавзусини янги ранглар орқали очиб беради.
Нуриддин Исаевнинг асарларида ранг ва шаклга бўлган нозик ҳис, фалсафий талқин ва метафорик образлар уйғунлашади. Унинг 36 та асарида вақт ва хотира мавзуси орқали ўтмиш ва ҳозирги кун мулоҳазаси ифодаланган. Рассом ранг орқали ҳаёт ритмини, Шарқнинг руҳий жиҳатини ва ички гўзалликни ёрқин акс эттиради.

"Мен учун ижод — кислород каби. Агар бир кун ёки ҳатто бир соат ижод билан шуғулланмасам, кечқурун ўзимни кунни беҳуда ўтказгандек ҳис қиламан. Агар менга ўтмишда ёки ҳозирги кунда яшаган ҳар қандай рассомнинг устахонасини кўриш имкони берилганида, мен мексикалик рассом Руфино Тамаёни танлаган бўлардим. Болалигимизда уйимизда унинг ижодига бағишланган альбом бор эди, у мени жуда ёшлигимдан илҳомлантирган", – дейди Нуриддин Исаев.

Аҳмад Исоев эса инсон ҳис-туйғуларини абстракт шакл ва ранг орқали талқин этади. Унинг 31 та асарида рангнинг эмоционал энергияси, инсон ва табиат ўртасидаги уйғунлик, шунингдек, ички дунёнинг руҳий қирралари тасвирланган.

"Шунақа рассомлар борки, йиллар давомида бир хил услубда ишлайди, умуман эксперимент қилмайди — менимча, бу жуда зерикарли. Чунки агар рассом изланмаса, у ривожланмайди. Ижодда янгилик бўлмаса, у бир нуқтада тўхтаб қолади. Мен учун эса ҳар бир асар — янги босқич, янги изланиш. Ижод мен учун шифо — устахонамга кирсам, барча ташвишлар йўқолади. Ҳар бир картина мени бошқа оламга олиб киради, гўё вақт тўхтайди. Мен истайман, томошабин асаримни қалби билан ҳис қилсин", - дейди Аҳмад Исоев.

"Юрак уриши" кўргазмаси томошабинни замонавий ўзбек санъатидаги янги изланишларга чорлайди. У нафақат рассомлар ижодининг самараси, балки илҳом ва хотиржамлик бахш этувчи бадиий мулоҳазадир.
Sputnik фототасмасида "Юрак уриши" кўргазмаси фототўпламини томоша қилинг.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Самарқандлик рассомлар Нуриддин Исаев ва Аҳмад Исоев асарларидан иборат "Юрак уриши" кўргазмаси.

Самарқандлик рассомлар Нуриддин Исаев ва Аҳмад Исоев асарларидан иборат &quot;Юрак уриши&quot; кўргазмаси. - Sputnik Ўзбекистон
1/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Самарқандлик рассомлар Нуриддин Исаев ва Аҳмад Исоев асарларидан иборат "Юрак уриши" кўргазмаси.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Самарқандлик рассомлар Нуриддин Исаев ва Аҳмад Исоев асарларидан иборат "Юрак уриши" кўргазмаси.

Самарқандлик рассомлар Нуриддин Исаев ва Аҳмад Исоев асарларидан иборат &quot;Юрак уриши&quot; кўргазмаси. - Sputnik Ўзбекистон
2/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Самарқандлик рассомлар Нуриддин Исаев ва Аҳмад Исоев асарларидан иборат "Юрак уриши" кўргазмаси.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Аҳмад Исоев "Танлов".

Аҳмад Исоев &quot;Танлов&quot;. - Sputnik Ўзбекистон
3/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Аҳмад Исоев "Танлов".

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Юрак уриши" кўргазмаси меҳмонлари.

&quot;Юрак уриши&quot; кўргазмаси меҳмонлари. - Sputnik Ўзбекистон
4/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Юрак уриши" кўргазмаси меҳмонлари.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Аҳмад Исоев "Cадосиз овоз".

Аҳмад Исоев &quot;Cадосиз овоз&quot;. - Sputnik Ўзбекистон
5/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Аҳмад Исоев "Cадосиз овоз".

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Юрак уриши" кўргазмаси.

&quot;Юрак уриши&quot; кўргазмаси. - Sputnik Ўзбекистон
6/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Юрак уриши" кўргазмаси.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ахмад Исоев "Бўйдоқ".

Ахмад Исоев &quot;Бўйдоқ&quot;. - Sputnik Ўзбекистон
7/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ахмад Исоев "Бўйдоқ".

© Sputnik / Бахром Хатамов

Аҳмад Исоев "Сокинлик орамизда".

Аҳмад Исоев &quot;Сокинлик орамизда&quot;. - Sputnik Ўзбекистон
8/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Аҳмад Исоев "Сокинлик орамизда".

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Юрак уриши" кўргазмаси.

&quot;Юрак уриши&quot; кўргазмаси. - Sputnik Ўзбекистон
9/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Юрак уриши" кўргазмаси.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Аҳмад Исоев "Икки жон бир танада".

Аҳмад Исоев &quot;Икки жон бир танада&quot;. - Sputnik Ўзбекистон
10/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Аҳмад Исоев "Икки жон бир танада".

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кўргазма меҳмони.

Кўргазма меҳмони. - Sputnik Ўзбекистон
11/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кўргазма меҳмони.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Нуриддин Исаев "Эщакда".

Нуриддин Исаев &quot;Эщакда&quot;. - Sputnik Ўзбекистон
12/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Нуриддин Исаев "Эщакда".

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Юрак уриши" кўргазмаси.

&quot;Юрак уриши&quot; кўргазмаси. - Sputnik Ўзбекистон
13/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Юрак уриши" кўргазмаси.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Нуриддин Исаев "Йиғилиш".

Нуриддин Исаев &quot;Йиғилиш&quot;. - Sputnik Ўзбекистон
14/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Нуриддин Исаев "Йиғилиш".

© Sputnik / Бахром Хатамов

Нуриддин Исаев картинаси ёнида.

Нуриддин Исаев картинаси ёнида. - Sputnik Ўзбекистон
15/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Нуриддин Исаев картинаси ёнида.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Нуриддин Исаев "Қадимий от нафаси".

Нуриддин Исаев &quot;Қадимий от нафаси&quot;. - Sputnik Ўзбекистон
16/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Нуриддин Исаев "Қадимий от нафаси".

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кўргазма меҳмони.

Кўргазма меҳмони. - Sputnik Ўзбекистон
17/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кўргазма меҳмони.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Нуриддин Исаев "Эски шахар".

Нуриддин Исаев &quot;Эски шахар&quot;. - Sputnik Ўзбекистон
18/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Нуриддин Исаев "Эски шахар".

© Sputnik / Бахром Хатамов

Хотира учун фотосурат.

Хотира учун фотосурат. - Sputnik Ўзбекистон
19/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Хотира учун фотосурат.

