Ўзбекистонлик журналист Россиянинг халқаро мукофотини қўлга киритди
Ўзбекистонлик журналист Россиянинг халқаро мукофотини қўлга киритди
“Адолатли нигоҳ” мукофоти ғолиблари орасида NOVA24 ва бош муҳаррири Даниил Листвин ҳам бор. У республикада биринчи ядро реактори қурилиши ҳақидаги репортажи учун “Россия ҳақидаги ёш журналистларнинг энг яхши материали” номинациясида тақдирланди
ТОШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Ўзбекистоннинг NOVA24 нашри ва унинг бош муҳаррири Даниил Листвин Москвада бўлиб ўтган хорижий журналистлар ва блогерлар учун "Честный взгляд" (“Адолатли нигоҳ”) IV халқаро медиа мукофоти ғолибларидан бири бўлди. Даниил Листвин “Россия ҳақидаги ёш журналистларнинг энг яхши материали” номинациясида республикада биринчи ядро реактори қурилиши бошлангани ҳақидаги репортажи учун тақдирланди.Танловда дунёнинг 75 та мамлакати журналист ва блогерлари иштирок этиб, жами 821 та материал “виждонли журналистика” унвони учун кураш олиб борди.Бошқа номинациялардаги ғолиб ва совриндорлар қуйидагилар:
ТОШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Ўзбекистоннинг NOVA24 нашри ва унинг бош муҳаррири Даниил Листвин Москвада бўлиб ўтган хорижий журналистлар ва блогерлар учун "Честный взгляд" (“Адолатли нигоҳ”) IV халқаро медиа мукофоти ғолибларидан бири бўлди.
Даниил Листвин “Россия ҳақидаги ёш журналистларнинг энг яхши материали” номинациясида республикада биринчи ядро реактори қурилиши бошлангани ҳақидаги репортажи учун тақдирланди.
Танловда дунёнинг 75 та мамлакати журналист ва блогерлари иштирок этиб, жами 821 та материал “виждонли журналистика” унвони учун кураш олиб борди.
Бошқа номинациялардаги ғолиб ва совриндорлар қуйидагилар:
Сорбон Оқилшоев (Тожикистон) — “Ипак йўлидаги рус сўзи” номинацияси
Даулет Кушеев (Қозоғистон) — 83 ёшли аёл ҳақидаги репортажи учун;
Мирбек Молдакунов (Қирғизистон) — Улуғ Ватан урушига бағишланган асарлар орқали маданий алоқаларни ёритгани учун;
Гиви Пейкришвили (Грузия) — 98 ёшли уруш фахрийси ҳақидаги репортажи учун;
Тарас Гагнидзе — тарихий хотира ва таълимнинг миллий ўзликка таъсири ҳақидаги тадқиқотлари учун;
Алена Котаева (Жанубий Осетия) — рус тили ва маданиятини сақлаш борасидаги материаллари учун;
Виктор Скрипниченко (Қозоғистон) — фронт олди ҳаёт ҳақидаги репортажи учун;
Самвел Алексанян (Арманистон) — икки мамлакат тарихи ва маданияти ҳақидаги материаллари учун.