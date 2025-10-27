Ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон матбуот маркази "Россия сегодня" халқаро медиа гуруҳи таркибига киради.
Анонс: Россия ва Ўзбекистон бизнес ҳамкорлиги ривожланиши муҳокама қилинади
Анонс: Россия ва Ўзбекистон бизнес ҳамкорлиги ривожланиши муҳокама қилинади
Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида “Россия – Ўзбекистон: бизнес ҳамкорликни кенгайтириш ва ривожлантириш йўллари” мавзусида Москва – Тошкент видеокўприк мулоқоти ўтказилади. Тадбир 28 ноябрь куни соат Тошкент вақти билан соат 13:00 да бошланади.
ТОШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида "Россия – Ўзбекистон: бизнес ҳамкорликни кенгайтириш ва ривожлантириш йўллари" мавзусида Москва – Тошкент видеокўприк мулоқоти ўтказилади.Тадбир 28 ноябрь куни соат Тошкент вақти билан соат 13:00 да бошланади.Москвадаги иштирокчи:Тошкентдаги иштирокчилар:21-22 октябрь кунлари Москва вилоятида Россия ва Ўзбекистон ҳудудлари кенгашининг иккинчи йиғилиши бўлиб ўтди.Мулоқот давомида бу йиғилиш якунлари сарҳисоб қилинади ҳамда икки томонлама ҳамкорликнинг қуйидаги асосий йўналишлари борасида фикр алмашинади;- электрон савдони ривожлантириш;- саноат соҳасига инвестициялар;- транспорт ва логистика соҳасида ҳаракатларни мувофиқлаштириш;- энергетика лойиҳаларини амалга ошириш;- қишлоқ хўжалиги соҳасидаги ҳамкорлик.Тадбирга журналистлар таклиф этилади.
Янгиликлар
Видеокўприк мулоқоти чоғида Москва вилоятида бўлиб ўтган Россия ва Ўзбекистон ҳудудлари кенгашининг иккинчи йиғилиши якунлари сарҳисоб қилинади.
ТОШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида “Россия – Ўзбекистон: бизнес ҳамкорликни кенгайтириш ва ривожлантириш йўллари” мавзусида Москва – Тошкент видеокўприк мулоқоти ўтказилади.
Тадбир 28 ноябрь куни соат Тошкент вақти билан соат 13:00 да бошланади.
Москвадаги иштирокчи:
Россия Иқтисодий ривожланиш вазирлигининг МДҲ мамлакатлари билан иқтисодий ҳамкорлик департаменти директори Алексей Михайлов.
Тошкентдаги иштирокчилар:
Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси раиси ўринбосари Дилшод Расулов;
Ўзбекистон Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги департамент бошлиғи Эрвин Турғунов.
21-22 октябрь кунлари Москва вилоятида Россия ва Ўзбекистон ҳудудлари кенгашининг иккинчи йиғилиши бўлиб ўтди.
Мулоқот давомида бу йиғилиш якунлари сарҳисоб қилинади ҳамда икки томонлама ҳамкорликнинг қуйидаги асосий йўналишлари борасида фикр алмашинади;
- электрон савдони ривожлантириш;
- саноат соҳасига инвестициялар;
- транспорт ва логистика соҳасида ҳаракатларни мувофиқлаштириш;
- энергетика лойиҳаларини амалга ошириш;
- қишлоқ хўжалиги соҳасидаги ҳамкорлик.
Тадбирга журналистлар таклиф этилади. Қуйидаги алоқалар орқали рўйхатдан ўтиш мумкин:
Телефон: +998971907178
Telegram: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери Алишер Акимбаев.
