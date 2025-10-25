Россия Украинадаги можарога тезда барҳам бермоқчи — Кирилл Дмитриев
© Sputnik / Сергей Булкин / POOL/
Oбуна бўлиш
Россия президентининг махсус вакили Трамп маъмурияти вакиллари билан учрашиш учун АҚШга келди.
ТОШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Россия Украинадаги можарога имкон қадар тезроқ барҳам беришдан манфаатдор, деди Россия тўғридан-тўғри инвестициялар фонди (РТИФ) раҳбари, Россия президентининг хорижий давлатлар билан сармоя ва иқтисодий ҳамкорлик бўйича махсус вакили Кирилл Дмитриев CNN телеканалига берган интервьюсида.
"Биз бу можарони имкон қадар тезроқ тугатишни хоҳлаймиз. <...> Биз ҳаммамиз бу можаро дипломатик йўл билан ҳал этилишини истаймиз", - деди у.
Дмитриев бунга фақат Россия манфаатларини ҳисобга олган ҳолда эришиш мумкинлигини таъкидлади. Унинг қўшимча қилишича, Россия қуролли кучлари Украинадаги фақат ҳарбий нишонларни нишонга олмоқда.
Fox News телеканалига берган интервьюсида президентнинг махсус вакили Украина можаросининг ечими фақат бир нечта элементларни, жумладан, ҳудудий масалалар, Украинанинг бетарафлиги ва хавфсизлик кафолатларини ўз ичига олишини таъкидлади.
“Ҳа, Россия Украина учун хавфсизлик кафолатларини муҳокама қилишга очиқ”, деди. Албатта, можаро бошланишидан олдин ҳам Украина кучлари томонидан ҳужумга учраган рус аҳолиси билан боғлиқ ҳудудий масала бор. Қолаверса, Украинанинг бетарафлиги масаласи ҳам бор, бу Россия хавфсизлиги учун муҳим”, - деди РТИФ раҳбари.
Россия президенти махсус вакили таъкидлашича, Украина можароси бўйича муроса йўлларини излаш давом этмоқда ва АҚШ тушунмовчиликлар туфайли ечим суръати етарли эмас, деб айтаётган бўлиши мумкин. У, шунингдек, Россия ва АҚШ етакчилари Владимир Путин ва Доналд Трамп ўртасидаги учрашув бўлиб ўтишига ишонч билдирди, “лекин, эҳтимол, кейинроқ”, деди Дмитриев.
Россия вакили АҚШ маъмурияти билан музокаралар ўтказиш учун АҚШга келди ва америкалик ҳамкасбларига Украина билан музокараларнинг чўзилиши сабабини тушунтиришни режалаштирмоқда.
РТИФ раҳбари журналистларга бир нечта учрашувлар кутилаётганини айтди. Улардан бири оммага эълон қилиниши режалаштирилган, бироқ у тафсилотларни келтирмаган.
РТИФ раҳбари журналистларга бир нечта учрашувлар кутилаётганини айтди. Улардан бири оммага эълон қилиниши режалаштирилган, бироқ у тафсилотларни келтирмаган.
Дмитриевнинг ўзи Fox News телеканалига берган интервьюсида Уиткофф билан бўлажак учрашувни тасдиқламади, лекин Трамп маъмурияти вакиллари билан учрашишини айтди.
АҚШ президенти Доналд Трамп пайшанба куни Путин Россия етакчиси Владимир Путин билан Будапештда ўтган ҳафта телефон орқали мулоқотда келишиб олган учрашувини бекор қилганини, аммо уни келажакда ўтказишни режалаштираётганини маълум қилди.
Жума куни Путиннинг матбуот котиби Дмитрий Песков Будапештдаги Россия-АҚШ саммитининг бекор қилинишини изоҳлар экан, ҳеч қандай аниқ келишувлар мавжуд бўлмаган нарсани бузиш қийинлигини айтди, чунки ҳеч қандай муддат белгиланмаган.
Жума куни Путиннинг матбуот котиби Дмитрий Песков Будапештдаги Россия-АҚШ саммитининг бекор қилинишини изоҳлар экан, ҳеч қандай аниқ келишувлар мавжуд бўлмаган нарсани бузиш қийинлигини айтди, чунки ҳеч қандай муддат белгиланмаган.