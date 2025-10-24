https://sputniknews.uz/20251024/ozbekiston-yaim-52964622.html
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида Ўзбекистон ялпи ички маҳсулот ҳажми 7,6 % га ўсди. Саноат ишлаб чиқаришда эса ўсиш 6,8 % бўлди.Бу мамлакат иқтисодиётидаги ижобий динамикани акс эттирди.
Ўзбекистон ЯИМ 9 ойда қанчага ўсди
Ўзбекистон ялпи ички маҳсулот ҳажми ўсиб боришда давом этмоқда.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида Ўзбекистон ялпи ички маҳсулот ҳажми 7,6 % га ўсди. Саноат ишлаб чиқаришда эса ўсиш 6,8 % бўлди.
Бу мамлакат иқтисодиётидаги ижобий динамикани акс эттирди.
Ташқи савдо айланмаси ҳажми 22,9 % га, экспорт ҳажми 33,3 % га ва импорт ҳажми 15,6 % га ўсди.
Бундан ташқари, асосий капиталга инвестициялар ҳажми 15,2 % га ошган.