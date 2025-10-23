Ўзбекистон
Ўзбекистонда қайси ёқилғи кўп ишлаб чиқарилмоқда?
Ўзбекистонда қайси ёқилғи кўп ишлаб чиқарилмоқда?
Республикада нефть, табиий газ, газ конденсати ишлаб чиқариш камайиб кўмир қазиб олиш ҳажми ошмоқда.
2025-10-23T16:15+0500
2025-10-23T16:15+0500
Миллий статистика қўмитасининг маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида Ўзбекистонда нефть, табиий газ, газ конденсати ишлаб чиқариш камайган. Лекин кўмир қазиб олиш ҳажми ошмоқда. Батафсил инфографикамизда томоша қилинг.
Янгиликлар
Ўзбекистонда қайси ёқилғи кўп ишлаб чиқарилмоқда?

16:15 23.10.2025
Республикада нефть, табиий газ, газ конденсати ишлаб чиқариш камайиб кўмир қазиб олиш ҳажми ошмоқда.
Миллий статистика қўмитасининг маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида Ўзбекистонда нефть, табиий газ, газ конденсати ишлаб чиқариш камайган.
Лекин кўмир қазиб олиш ҳажми ошмоқда.
Батафсил инфографикамизда томоша қилинг.
