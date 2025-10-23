https://sputniknews.uz/20251023/ozbekistonda-qaysi-yoqilgi-kop-ishlab-chiqarilmoqda-52930669.html
Ўзбекистонда қайси ёқилғи кўп ишлаб чиқарилмоқда?
Республикада нефть, табиий газ, газ конденсати ишлаб чиқариш камайиб кўмир қазиб олиш ҳажми ошмоқда. 23.10.2025, Sputnik Ўзбекистон
инфографика
Миллий статистика қўмитасининг маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида Ўзбекистонда нефть, табиий газ, газ конденсати ишлаб чиқариш камайган. Лекин кўмир қазиб олиш ҳажми ошмоқда. Батафсил инфографикамизда томоша қилинг.
