Ўзбекистон ташқи савдосида топ-5 давлат
Республика 206 та давлат билан ўзаро савдо алоқаларини амалга оширмоқда. 23.10.2025
ТОШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. 2025 йилнинг январь-сентябрь ойиларида Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси ўтган йилнинг 9 ойига нисбатан 22,9% ўсиб $59,8 млрдга етди.Бунда экспорт ҳажми $26,7 млрд, импорт эса $33,1 миллиардни ташкил қилди.Ўзбекистоннинг энг йирик ташқи савдо ҳамкорлари — Хитой $11,4 млрд, Россия $9,3 млрд, Қозоғистон $3,4 млрд, Туркия $2,1 млрд ва Жанубий Корея $1,3 млрд ҳисобига тўғри келади.Батафсил инфографикамизда кўринг.
ТОШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. 2025 йилнинг январь-сентябрь ойиларида Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси ўтган йилнинг 9 ойига нисбатан 22,9% ўсиб $59,8 млрдга етди.
Бунда экспорт ҳажми $26,7 млрд, импорт эса $33,1 миллиардни ташкил қилди.
Ўзбекистоннинг энг йирик ташқи савдо ҳамкорлари — Хитой $11,4 млрд, Россия $9,3 млрд, Қозоғистон $3,4 млрд, Туркия $2,1 млрд ва Жанубий Корея $1,3 млрд ҳисобига тўғри келади.
Батафсил инфографикамизда кўринг.