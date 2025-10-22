https://sputniknews.uz/20251022/uzbekistan-savdo-aylanma-infografika-52900459.html
Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси - инфографика
Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси - инфографика
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси 2025 йилнинг январ–сентябрь ойларида 59,8 миллиард долларни ташкил этди. Бу кўрсаткич ўтган йилга нисбатан 22,9 фоизга ўсди. Асосий ҳамкорлар — Хитой, Россия, Қозоғистон, Туркия ва Жанубий Корея.
2025-10-22T19:01+0500
2025-10-22T19:01+0500
2025-10-22T19:01+0500
ўзбекистон
экспорт
импорт
хитой
россия
туркия
қозоғистон
жанубий корея
инфографика
миллий статистика қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/16/52888699_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a4abc4d1f3e1bb240220ece6dfced433.jpg
Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 9 ойида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажми 59,8 млрд долларни ташкил этди.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 11,1 млрд долларга ёки 22,9% га ошган/ Айланмада экспорт ҳажми 26,7 млрд доллар (33,3 фоиз), импорт эса 33,1 млрд доллар (15,6 фоиз) ўсишни қайд этди. Шунингдек, Ўзбекистоннинг ташқи савдо ҳамкор давлатлари сони 206 тага етган.Ўзбекистоннинг асосий савдо ҳамкорлари қаторига Хитой, Россия, Қозоғистон, Туркия ва Жанубий Корея киради.Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
ўзбекистон
хитой
туркия
қозоғистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/16/52888699_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_dd8989054ed0b748359511b6a5aaa963.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон ташқи савдо, миллий статистика қўмитаси, экспорт, импорт, хитой, россия, қозоғистон, туркия, жанубий корея, савдо айланмаси, ташқи иқтисод, 2025 йил, иқтисодий ўсиш, узбекистон, козогистон
ўзбекистон ташқи савдо, миллий статистика қўмитаси, экспорт, импорт, хитой, россия, қозоғистон, туркия, жанубий корея, савдо айланмаси, ташқи иқтисод, 2025 йил, иқтисодий ўсиш, узбекистон, козогистон
Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси - инфографика
Россия Ўзбекистоннинг асосий савдо ҳамкорларидан бириб бўлиб қолмоқда.
Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 9 ойида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажми 59,8 млрд долларни ташкил этди.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 11,1 млрд долларга ёки 22,9% га ошган/ Айланмада экспорт ҳажми 26,7 млрд доллар (33,3 фоиз), импорт эса 33,1 млрд доллар (15,6 фоиз) ўсишни қайд этди. Шунингдек, Ўзбекистоннинг ташқи савдо ҳамкор давлатлари сони 206 тага етган.
Ўзбекистоннинг асосий савдо ҳамкорлари қаторига Хитой, Россия, Қозоғистон, Туркия ва Жанубий Корея киради.
Батафсил - Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида.