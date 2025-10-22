Ўзбекистон
Тошкентда HoReCa Expo Uzbekistan 2025 халқаро кўргазмаси очилди - видео
Тошкентда HoReCa Expo Uzbekistan 2025 халқаро кўргазмаси очилди - видео
Унда меҳмонхона ва ресторанлар учун энергия тежовчи экологик ва рақамли технологиялар тақдим этилмоқда. 22.10.2025, Sputnik Ўзбекистон
“Ўзэкспомарказ”да HoReCa Expo Uzbekistan 2025 халқаро кўргазмаси бошланди. Унда 100 тадан ортиқ компания, 67 нафар халқаро эксперт ва спикерлар иштирок этиб, меҳмонхона ва ресторанлар учун энергия тежовчи экологик ва рақамли технологияларни тақдим этишмоқда.Кўргазма доирасида гастрономик муҳокамалар ва B2B учрашувлар ташкил этилган.
16:34 22.10.2025
Унда меҳмонхона ва ресторанлар учун энергия тежовчи экологик ва рақамли технологиялар тақдим этилмоқда.
“Ўзэкспомарказ”да HoReCa Expo Uzbekistan 2025 халқаро кўргазмаси бошланди. Унда 100 тадан ортиқ компания, 67 нафар халқаро эксперт ва спикерлар иштирок этиб, меҳмонхона ва ресторанлар учун энергия тежовчи экологик ва рақамли технологияларни тақдим этишмоқда.
"Биз 10 йилдан бери Ўзбекистон бозоридамиз. Биз йирик савдо тармоқларида мавжудмиз. Шунингдек, Ўзбекистоннинг нуфузли меҳмонхоналари билан ҳам ҳамкорлик қиламиз. Заводимиз Россияда жойлашган, аммо бир йил олдин бу ерда, Ўзбекистонда ўз заводимизни очдик" , - дейди Россиянинг "Grass" компаниясининг минтақавий директори Анна Гришина.
Кўргазма доирасида гастрономик муҳокамалар ва B2B учрашувлар ташкил этилган.
