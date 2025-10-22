https://sputniknews.uz/20251022/ozbekiston-benzin-52901415.html
Ўзбекистон 9 ойда қанча бензин ва дизель ишлаб чиқарган?
Ўзбекистонда 2025 йилнинг 8 ойида 770,3 минг тонна бензин ва 785,8 минг тонна дизель ёқилғи ишлаб чиқарилди. Миллий статистика қўмитасига кўра, бензин ишлаб чиқариш 14,2% камайган, дизельники эса 10,5% ошган.
Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь-сентябрь давомида мамлакатда 884,5 минг тонна бензин ва 875,2 минг тонна дизель ёқилғиси ишлаб чиқарилган.Шу даврда бензин ишлаб чиқариш ҳажми 11,4 фоизга камайган, дизель ёқилғиси ишлаб чиқариш ҳажми эса 9,8 фоизга ошган.Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Ўзбекистон 9 ойда қанча бензин ва дизель ишлаб чиқарган?
Мамлакатда бензин ишлаб чиқариш ҳажми камайган, дизель ёқилғиси ишлаб чиқариш ҳажми эса ошган.
Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь-сентябрь давомида мамлакатда 884,5 минг тонна бензин ва 875,2 минг тонна дизель ёқилғиси ишлаб чиқарилган.
Шу даврда бензин ишлаб чиқариш ҳажми 11,4 фоизга камайган, дизель ёқилғиси ишлаб чиқариш ҳажми эса 9,8 фоизга ошган.
