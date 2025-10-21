Ўзбекистон

Ўзбек олмасининг асосий харидорлари - инфографика
Ўзбек олмасининг асосий харидорлари - инфографика
Жорий йил январь–август ойларида Ўзбекистон 10 та давлатга 22,6 минг тонна олма экспорт қилиб, 11,6 миллион доллар даромад олди. Асосий харидорлар — Россия ва Қозоғистон.
2025-10-21T19:26+0500
2025-10-21T19:26+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/15/52871431_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cd67e70257d590996c63831a716b0210.png
Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 8 ойида республика 10 та давлатга 22,6 минг тонна олма экспорт қилиб, 11,6 миллион доллар даромад олган.Ўзбек олмаларининг энг йирик харидорлари Россия ва Қозоғистон бўлди.Олма етказиб бериш амалга оширилган топ-5 давлат қаторига Қирғизистон, Туркманистон ва Ироқ ҳам кирди.Батафсил - Спутник Ўзбекистон инфографикасида.
Янгиликлар
uz_UZ
19:26 21.10.2025
Oбуна бўлиш
2025 йилнинг январь - август ойларида Ўзбекистон Республикаси 11,6 миллион долларлик 22,6 минг тонна олма экспорт қилган.
Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 8 ойида республика 10 та давлатга 22,6 минг тонна олма экспорт қилиб, 11,6 миллион доллар даромад олган.
Ўзбек олмаларининг энг йирик харидорлари Россия ва Қозоғистон бўлди.
Олма етказиб бериш амалга оширилган топ-5 давлат қаторига Қирғизистон, Туркманистон ва Ироқ ҳам кирди.
Батафсил - Спутник Ўзбекистон инфографикасида.
