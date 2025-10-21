https://sputniknews.uz/20251021/uzbek-olma-52875426.html
Ўзбек олмасининг асосий харидорлари - инфографика
Sputnik Ўзбекистон
Жорий йил январь–август ойларида Ўзбекистон 10 та давлатга 22,6 минг тонна олма экспорт қилиб, 11,6 миллион доллар даромад олди. Асосий харидорлар — Россия ва Қозоғистон.
Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 8 ойида республика 10 та давлатга 22,6 минг тонна олма экспорт қилиб, 11,6 миллион доллар даромад олган.Ўзбек олмаларининг энг йирик харидорлари Россия ва Қозоғистон бўлди.Олма етказиб бериш амалга оширилган топ-5 давлат қаторига Қирғизистон, Туркманистон ва Ироқ ҳам кирди.Батафсил - Спутник Ўзбекистон инфографикасида.
ўзбекистон, олма экспорти, россия, қозоғистон, миллий статистика қўмитаси, мева-сабзавот, ташқи савдо, экспорт 2025, аграр соҳаси, ўзбек олмаси, узбекистон, козогистон, ирок, ироқ, қирғизистон, киргизистон, туркманистон
2025 йилнинг январь - август ойларида Ўзбекистон Республикаси 11,6 миллион долларлик 22,6 минг тонна олма экспорт қилган.
Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 8 ойида республика 10 та давлатга 22,6 минг тонна олма экспорт қилиб, 11,6 миллион доллар даромад олган.
Ўзбек олмаларининг энг йирик харидорлари Россия ва Қозоғистон бўлди.
Олма етказиб бериш амалга оширилган топ-5 давлат қаторига Қирғизистон, Туркманистон ва Ироқ ҳам кирди.
