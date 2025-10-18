Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Трамп ва Зеленский учрашуви якунлари
Трамп ва Зеленский учрашуви якунлари
18.10.2025
ТОШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Владимир Зеленский учун келишувга эришиш ва Россия билан можарога чек қўйиш вақти келди, деб маълум қилди АҚШ президенти Доналд Трамп Truth Social тармоғида. Америка етакчиси, шунингдек, ҳар икки томон ўзини ғолиб деб эълон қилишини қўшимча қилди. Унинг фикрича, буни тарих ҳал қилади.Бундан ташқари, Трамп таъкидлашича, унинг Путин билан Будапештда бўлажак учрашуви икки томонлама бўлади, Зеленский у ерда бўлмайди.Трампнинг бошқа баёнотлариЖавобдан қочдиЗеленский Америка раҳбари билан учрашгандан сўнг журналистлар билан суҳбатлашди. У дастлаб улар билан украин тилида гаплашган, кейин инглиз тилига ўтган ва "АҚШда" эканлигини унутганини тушунтирган.Шу билан бирга, Зеленский Украина учун хавфсизлик кафолатларини ҳам муҳокама қилган. Бироқ, томонлар келишувга эришгани ҳақида аниқлик киритмади.Путин ва Трамп суҳбатиПайшанба куни Россия президенти Владимир Путин Трамп билан телефон орқали 2,5 соат мулоқот қилган эди. Суҳбатда Путин Украинага "Томагавк" ракеталарини етказиб бериш "жанг майдонидаги вазиятни ўзгартирмаслигини, балки Москва ва Вашингтон ўртасидаги муносабатларга жиддий путур етказишини" тушунтирган. Трамп, ўз навбатида, можарони зудлик билан тўхтатишга чақирди ва бу Россия ва АҚШ ўртасидаги иқтисодий ҳамкорлик учун улкан истиқболларни очиб беришини айтди.АҚШ ва Россия раҳбарлари яқин вақт ичида Будапештда саммит ўтказиш тўғрисида дастлабки келишувларга эришишган.
10:08 18.10.2025 (янгиланди: 10:10 18.10.2025)
Трамп Зеленскийга можарони тўхтатиш урушни барҳам бериш зарурлигини айтди
ТОШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Владимир Зеленский учун келишувга эришиш ва Россия билан можарога чек қўйиш вақти келди, деб маълум қилди АҚШ президенти Доналд Трамп Truth Social тармоғида.

“Мен унга президент Путинга қатъий маслаҳат берганимдек, қотилликларни тўхтатиш ва келишувга эришиш вақти келганини айтдим!” - деб ёзди Трамп.

Америка етакчиси, шунингдек, ҳар икки томон ўзини ғолиб деб эълон қилишини қўшимча қилди. Унинг фикрича, буни тарих ҳал қилади.
Бундан ташқари, Трамп таъкидлашича, унинг Путин билан Будапештда бўлажак учрашуви икки томонлама бўлади, Зеленский у ерда бўлмайди.

Трампнинг бошқа баёнотлари

Украина келишувининг муваффақиятига ишонч бор.
Воқеалар "жуда яхши ривожланмоқда".
Можарога узоқ муддатли ечим керак.
Украинага узоқ масофали зарбалар учун Америка қуролларидан фойдаланишга рухсат бериш — кескинлашувга олиб келади.
Tomahawkларни етказиб бериш "кўп ёмон нарсаларга" олиб келиши мумкин.

Жавобдан қочди

Зеленский Америка раҳбари билан учрашгандан сўнг журналистлар билан суҳбатлашди. У дастлаб улар билан украин тилида гаплашган, кейин инглиз тилига ўтган ва "АҚШда" эканлигини унутганини тушунтирган.
"Биз, албатта, узоқ масофали ракеталарни ҳам муҳокама қилдик ва мен бу ҳақда ҳеч қандай баёнот беришни истамайман. Биз бу ҳақда гаплашмасликка қарор қилдик, чунки <...> Қўшма Штатлар кескинлашувни истамайди", - деди у.
Шу билан бирга, Зеленский Украина учун хавфсизлик кафолатларини ҳам муҳокама қилган. Бироқ, томонлар келишувга эришгани ҳақида аниқлик киритмади.

Путин ва Трамп суҳбати

Пайшанба куни Россия президенти Владимир Путин Трамп билан телефон орқали 2,5 соат мулоқот қилган эди.

Суҳбатда Путин Украинага "Томагавк" ракеталарини етказиб бериш "жанг майдонидаги вазиятни ўзгартирмаслигини, балки Москва ва Вашингтон ўртасидаги муносабатларга жиддий путур етказишини" тушунтирган.
Трамп, ўз навбатида, можарони зудлик билан тўхтатишга чақирди ва бу Россия ва АҚШ ўртасидаги иқтисодий ҳамкорлик учун улкан истиқболларни очиб беришини айтди.

АҚШ ва Россия раҳбарлари яқин вақт ичида Будапештда саммит ўтказиш тўғрисида дастлабки келишувларга эришишган.
