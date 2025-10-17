https://sputniknews.uz/20251017/putin-rt-telekanal-yubiley-52796840.html
Путин RT телеканалини юбилей билан табриклади
Путин RT телеканалини юбилей билан табриклади
Sputnik Ўзбекистон
Россия президенти Владимир Путин “Руссиа Today” (РТ) телеканалини 20 йиллик юбилейи билан табриклади
2025-10-17T17:16+0500
2025-10-17T17:16+0500
2025-10-17T17:29+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/11/52796669_0:4:3335:1879_1920x0_80_0_0_dafeff6a6120ed6f6330e6dc8332b119.jpg
https://sputniknews.uz/20230719/putin-garb-rt-telekanali-36988110.html
Путин RT телеканалини юбилей билан табриклади
17:16 17.10.2025 (янгиланди: 17:29 17.10.2025)
Мевали дарахтга тош отилади – тақиқларга қарамай холисликка содиқ қолган нашр таваллуди.
ТОШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин “Russia Today” (RT) телеканалини 20 йиллик юбилейи билан табриклаб, таҳририят ходимларининг касбга ёндашувини алоҳида эътироф этди.
Унинг сўзларига кўра, бугун дунё бўйлаб миллионлаб томошабинлар айнан RT орқали глобал воқеаларга муносабат билдиришни афзал кўрмоқда. Гарчи канал анъанавий ахборот оқимларига қарши бораётган бўлса-да, Путин RTни халқаро ахборот майдонида ўз ўрнини топган ва тез ривожланаётган медиа деб атади.
“Сизлар ахборотни юқори профессионаллик, самимият ва холислик билан тақдим этяпсиз. Айнан шу ёндашув, ҳақиқатни айтишга бўлган эътиқод томошабинларни ўзига жалб этмоқда. Мен сизларни бу ютуқларингиз билан табриклайман”, — деди Путин.
RT телеканали 2005 йил 10 декабрда инглиз тилидаги дастурлар билан иш бошлаган. Кейинчалик рус, араб, испан, француз, немис ва серб тилларида ҳам эфирга чиққан. Ташкил этилганидан буён каналга бош муҳаррир сифатида Маргарита Симоньян раҳбарлик қилиб келади.
Юбилей муносабати билан Путин канал жамоасига глобал кун тартибидаги асосий масалаларга ўз мустақил позициясини сақлаган ҳолда фаолиятини давом эттиришни тилади. Шунингдек, у халқаро босимларга, чеклов ва санкцияларга қарамай, RT ўз мавқеини йўқотмаганини алоҳида эътироф этди.
Бугунги кунда RTнинг умумий томошабинлар сони 1 миллиардга яқинлашган. Ижтимоий тармоқлардаги кўрсаткичлар бўйича, 2024 йилда RT лойиҳалари 23,8 миллиарддан ортиқ кўришлар сонига эга бўлган.