Ўзбекистонда "Ҳалол" халқаро аккредитациясига эга сертификатлаштириш органи ташкил этилди
Ўзбекистонда "Ҳалол" халқаро аккредитациясига эга сертификатлаштириш органи ташкил этилди
УзТест давлат маркази маҳсулотларни "Ҳалол" стандартларига мувофиқ сертификатлаш учун халқаро аккредитациядан ўтди
2025-10-16T11:08+0500
2025-10-16T11:08+0500
жамият
ўзбекистон
озиқ-овқат
бозор
ТОШКЕНТ, 16 окт – Sputnik. UzTest давлат маркази маҳсулотларни "Ҳалол" стандартларига мувофиқ сертификатлаш учун халқаро аккредитациядан ўтди. Бу ҳақда Туркиянинг аккредитация агентлиги (HAA) расмий веб-сайтида хабар берилди.Қайд этилишича, аккредитациядан коммуникациялар органнинг ташкил этилиши Ўзбекистон компанияларига халқаро миқёсда тан олинган сертификатлар олиш имконини беради ва маҳсулотларни, айниқса Ислом мамлакатлари стандартлари ва метрологияси институтига (SMIIC) аъзо давлатларга экспорт қилишни осонлаштиради.Ўзбекистонда аккредитациядан ўтган органнинг ташкил этилиши мамлакатнинг халқаро стандартлар тизимига интеграциялашуви йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда ва миллий маҳсулотларнинг хорижий бозорлардаги рақобатбардошлигини оширади.
ўзбекистон
Ўзбекистонда "Ҳалол" халқаро аккредитациясига эга сертификатлаштириш органи ташкил этилди

Бу мамлакатнинг халқаро стандартлар тизимига интеграциялашуви йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.
ТОШКЕНТ, 16 окт – Sputnik. UzTest давлат маркази маҳсулотларни "Ҳалол" стандартларига мувофиқ сертификатлаш учун халқаро аккредитациядан ўтди. Бу ҳақда Туркиянинг аккредитация агентлиги (HAA) расмий веб-сайтида хабар берилди.
Қайд этилишича, аккредитациядан коммуникациялар органнинг ташкил этилиши Ўзбекистон компанияларига халқаро миқёсда тан олинган сертификатлар олиш имконини беради ва маҳсулотларни, айниқса Ислом мамлакатлари стандартлари ва метрологияси институтига (SMIIC) аъзо давлатларга экспорт қилишни осонлаштиради.
Халқаро экспертларнинг баҳолашича, "Ҳалол" маҳсулотлари ва хизматларининг жаҳон бозори фаол ўсишни давом эттирмоқда. Жаҳон "Ҳалол" озиқ-овқат ва ичимликлар бозорининг ҳажми тахминан 2 триллион доллар, туризм соҳаси эса тахминан 400 миллиард доллар атрофида баҳоланмоқда.
Ўзбекистонда аккредитациядан ўтган органнинг ташкил этилиши мамлакатнинг халқаро стандартлар тизимига интеграциялашуви йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда ва миллий маҳсулотларнинг хорижий бозорлардаги рақобатбардошлигини оширади.
