https://sputniknews.uz/20251016/ozbekiston-tibbiy-radioizotoplar-52756430.html
Ўзбекистонда тиббий радиоизотоплар ишлаб чиқариш йўлга қўйилади – видео
Ўзбекистонда тиббий радиоизотоплар ишлаб чиқариш йўлга қўйилади – видео
Sputnik Ўзбекистон
Бўстонлиқдаги Amirsoy Resort да “Ядро энергетикаси ва ядро технологияларининг замонавий муаммолари” XI халқаро конференцияси доирасида сайёр сессия бўлиб ўтди.
2025-10-16T19:12+0500
2025-10-16T19:12+0500
2025-10-16T19:12+0500
видео
мултимедиа
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/10/52754688_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_91391eb1538ff10d73f6b776e07db0e8.jpg
ТОШКЕНТ, 16 окт – Sputnik. Бўстонлиқдаги "Amirsoy Resort"да “Ядро энергетикаси ва ядро технологияларининг замонавий муаммолари” XI халқаро конференцияси доирасида сайёр сессия бўлиб ўтди.Унда Хитой, Россия, Миср, Қозоғистон, каби 16 та давлатдан 200 нафардан ортиқ олимлар иштирок этиб, Ўзбекистонда ядровий тиббиётда қўлланиладиган радиоизотоплар ишлаб чиқариш лойиҳасини кўриб чиқишди.Ушбу лойиҳа шифокорларга аниқ ташхис қўйиш ва самарали даволаш имконини оширишга ёрдам беради.Лойиҳа билан батафсил Sputnik лавҳасида танишинг
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/10/52754688_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1510eebba5c57dc6852ddfa58f5f9d9f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон тиббий радиоизотоплар ишлаб чиқариш
ўзбекистон тиббий радиоизотоплар ишлаб чиқариш
Ўзбекистонда тиббий радиоизотоплар ишлаб чиқариш йўлга қўйилади – видео
Эксклюзив
Лойиҳа шифокорларга аниқ ташхис қўйиш ва самарали даволаш имконини оширишга ёрдам беради.
ТОШКЕНТ, 16 окт – Sputnik. Бўстонлиқдаги "Amirsoy Resort"да “Ядро энергетикаси ва ядро технологияларининг замонавий муаммолари” XI халқаро конференцияси доирасида сайёр сессия бўлиб ўтди.
Унда Хитой, Россия, Миср, Қозоғистон, каби 16 та давлатдан 200 нафардан ортиқ олимлар иштирок этиб, Ўзбекистонда ядровий тиббиётда қўлланиладиган радиоизотоплар ишлаб чиқариш лойиҳасини кўриб чиқишди.
Ушбу лойиҳа шифокорларга аниқ ташхис қўйиш ва самарали даволаш имконини оширишга ёрдам беради.
Лойиҳа билан батафсил Sputnik
лавҳасида танишинг