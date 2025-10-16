Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251016/ozbekiston-tibbiy-radioizotoplar-52756430.html
Ўзбекистонда тиббий радиоизотоплар ишлаб чиқариш йўлга қўйилади – видео
Ўзбекистонда тиббий радиоизотоплар ишлаб чиқариш йўлга қўйилади – видео
Sputnik Ўзбекистон
Бўстонлиқдаги Amirsoy Resort да “Ядро энергетикаси ва ядро технологияларининг замонавий муаммолари” XI халқаро конференцияси доирасида сайёр сессия бўлиб ўтди.
2025-10-16T19:12+0500
2025-10-16T19:12+0500
видео
мултимедиа
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/10/52754688_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_91391eb1538ff10d73f6b776e07db0e8.jpg
ТОШКЕНТ, 16 окт – Sputnik. Бўстонлиқдаги "Amirsoy Resort"да “Ядро энергетикаси ва ядро технологияларининг замонавий муаммолари” XI халқаро конференцияси доирасида сайёр сессия бўлиб ўтди.Унда Хитой, Россия, Миср, Қозоғистон, каби 16 та давлатдан 200 нафардан ортиқ олимлар иштирок этиб, Ўзбекистонда ядровий тиббиётда қўлланиладиган радиоизотоплар ишлаб чиқариш лойиҳасини кўриб чиқишди.Ушбу лойиҳа шифокорларга аниқ ташхис қўйиш ва самарали даволаш имконини оширишга ёрдам беради.Лойиҳа билан батафсил Sputnik лавҳасида танишинг
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/10/52754688_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1510eebba5c57dc6852ddfa58f5f9d9f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон тиббий радиоизотоплар ишлаб чиқариш
ўзбекистон тиббий радиоизотоплар ишлаб чиқариш

Ўзбекистонда тиббий радиоизотоплар ишлаб чиқариш йўлга қўйилади – видео

19:12 16.10.2025
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Лойиҳа шифокорларга аниқ ташхис қўйиш ва самарали даволаш имконини оширишга ёрдам беради.
ТОШКЕНТ, 16 окт – Sputnik. Бўстонлиқдаги "Amirsoy Resort"да “Ядро энергетикаси ва ядро технологияларининг замонавий муаммолари” XI халқаро конференцияси доирасида сайёр сессия бўлиб ўтди.
Унда Хитой, Россия, Миср, Қозоғистон, каби 16 та давлатдан 200 нафардан ортиқ олимлар иштирок этиб, Ўзбекистонда ядровий тиббиётда қўлланиладиган радиоизотоплар ишлаб чиқариш лойиҳасини кўриб чиқишди.
Ушбу лойиҳа шифокорларга аниқ ташхис қўйиш ва самарали даволаш имконини оширишга ёрдам беради.
Лойиҳа билан батафсил Sputnik лавҳасида танишинг
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0