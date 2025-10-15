Шавкат Мирзиёев янгиланган Шота Руставели кўчаси билан танишди
Тошкент шаҳрида биринчи бор кўча ўртасида ажратилган автобус йўлаги амалиётга татбиқ қилинди.
ТОШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев 15 октябрь куни Тошкент шаҳрининг Яккасарой туманида бўлиб, Шота Руставели кўчасида амалга оширилган реконструкция ишларини кўздан кечирди.
Шота Руставели кўчасининг Миробод кўчасидан Чоштепа кўчасигача бўлган қарийб 7 километр қисми реконструкция қилинди. Энди бу йўл 10 та қатнов қисмига бўлинган бўлиб, унинг 6 та тасмасида автомобиллар, махсус ажратилган 2 та йўналишда автобуслар ҳаракатланади. Қолган 2 та йўлак эса автомобиллар тўхтаб туриши учун мўлжалланган.
Кўча ўртасида ривожланган мамлакатларнинг илғор тажрибасидан келиб чиқиб, BRT (Bus Rapid Transit) тизими асосида ажратилган автобус йўлаги Тошкент шаҳрида биринчи бор амалиётга татбиқ қилинди.
Лойиҳа доирасида автобуслар тўхташи учун 21 та янги бекат, 463 та “ақлли” светофор ўрнатилди. Интеллектуал транспорт тизими жорий этилди. Йўл бўйида автомобиллар тўхтаб туриши учун ҳам шароит инобатга олинган.
Умумий қиймати 19,2 миллион долларлик ушбу лойиҳа натижасида йўловчи оқими соатига 2 минг 500 дан 6 минг кишига ортди. Шунингдек, суткасига 40 мингта автомобиль ўтказиш имконияти яратилиб, ўртача тезлик соатига 23 километрдан 30 километрга етказилди, дейилади хабарда.
Шунингдек, велосипед йўлаклари, яшил ҳудудлар, суғориш ва дренаж тизимлари барпо этилди.
Давлат раҳбари автобусда юриб, қулайликларни кўрди, йўловчилар билан самимий суҳбатлашди.
