Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251015/ozbekistonda-tozalik-oyligi-boshlandi-52713132.html
Ўзбекистонда тозалик ойлиги бошланди
Ўзбекистонда тозалик ойлиги бошланди
Sputnik Ўзбекистон
Президент топширғига кўра 15 октябрдан республикада тозалик ва озодалик ойлиги бошланади.
2025-10-15T13:45+0500
2025-10-15T13:45+0500
экология
ойлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0f/52713284_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_711ecc08ed7eed09aa06386b55f402c8.jpg
ТОШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Ўзбекистонда, президент топшириғига биноан, 15 октябрдан тозалик ва озодалик ойлиги бошланди, деб хабар қилмоқда Экология вазирлиги. Барча ташкилотлар раҳбарлари, хусусан, Экология вазирлиги раҳбарияти ушбу тадбирларида шахсий намуна сифатида фаол иштирок этади.Ундан ташқари, Экология вазирлиги, Бош прокуратура, Миллий гвардия ҳамда Ички ишлар ходимларидан иборат махсус штаблар ташкил қилинмоқда. Бу штаблар томонидан ҳар бир вилоят, туман ва шаҳарларда қатъий экологик назорат ўрнатилади ҳамда жамоатчиликка кундалик маълумот бериб борилади.Ойлик давомида экологик ҳуқуқбузарликларга қарши доимий рейд тадбирлари амалга оширилади. Вазирлик томонидан республиканинг барча ҳудудларига онлайн кузатув камералари ўрнатилган бўлиб, ушбу камералар назорати янада кучайтирилади.Вазирлик огоҳлантьиришига кўра, белгиланмаган жойларга чиқинди ташлаш Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги Кодекснинг тегишли моддаларига кўра қатъий жавобгарликка сабаб бўлади!
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0f/52713284_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_96ee9fcd0d9a1b724bcd96a400e84db6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
экология тозалик ойлик вилоят туман
экология тозалик ойлик вилоят туман

Ўзбекистонда тозалик ойлиги бошланди

13:45 15.10.2025
© Мин. ЭкологииВ Узбекистане начался месяц чистоты
В Узбекистане начался месяц чистоты - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.10.2025
© Мин. Экологии
Oбуна бўлиш
Прокуратура ва Миллий гвардия ходимларидан иборат махсус штаблар вилоят, туман ва шаҳарларда қатъий экологик назорат ўрнатилади.
ТОШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Ўзбекистонда, президент топшириғига биноан, 15 октябрдан тозалик ва озодалик ойлиги бошланди, деб хабар қилмоқда Экология вазирлиги.
Ойлик давомида барча маҳаллалар, мактаб ва мактабгача таълим муассасалари, кўчалар, аҳоли турар жойлари ҳудудларида тозалаш ишлари амалга оширилади. Волонтёрлар, ёш эко-фаоллар иштирокида турли тозалик акциялари, плоггинглар ташкил этилади.
Барча ташкилотлар раҳбарлари, хусусан, Экология вазирлиги раҳбарияти ушбу тадбирларида шахсий намуна сифатида фаол иштирок этади.
© Мин. ЭкологииВ Узбекистане начался месяц чистоты
В Узбекистане начался месяц чистоты - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.10.2025
В Узбекистане начался месяц чистоты
© Мин. Экологии
Ундан ташқари, Экология вазирлиги, Бош прокуратура, Миллий гвардия ҳамда Ички ишлар ходимларидан иборат махсус штаблар ташкил қилинмоқда. Бу штаблар томонидан ҳар бир вилоят, туман ва шаҳарларда қатъий экологик назорат ўрнатилади ҳамда жамоатчиликка кундалик маълумот бериб борилади.
Ойлик давомида экологик ҳуқуқбузарликларга қарши доимий рейд тадбирлари амалга оширилади. Вазирлик томонидан республиканинг барча ҳудудларига онлайн кузатув камералари ўрнатилган бўлиб, ушбу камералар назорати янада кучайтирилади.
Вазирлик огоҳлантьиришига кўра, белгиланмаган жойларга чиқинди ташлаш Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги Кодекснинг тегишли моддаларига кўра қатъий жавобгарликка сабаб бўлади!
© Мин. ЭкологииВ Узбекистане начался месяц чистоты
В Узбекистане начался месяц чистоты - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.10.2025
В Узбекистане начался месяц чистоты
© Мин. Экологии
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0