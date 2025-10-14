https://sputniknews.uz/20251014/wildberries-uzbekistan-logistika-majmua-52687167.html
"Wildberries" Ўзбекистонда йирик логистика мажмуасини ишга туширди
"Wildberries" Ўзбекистонда йирик логистика мажмуасини ишга туширди
Sputnik Ўзбекистон
Wildberries Тошкентнинг Сергели туманида кунига 500 минг харидни қайта ишлайдиган логистика мажмуасини ишга туширди. Янгилик РИА Новостида хабар қилинди.
2025-10-14T13:36+0500
2025-10-14T13:36+0500
2025-10-14T13:36+0500
иқтисод
тошкент
савдо
электрон савдо
wildberries
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/0b/48830807_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e52a066302d370fb4e2a15624400e8b7.jpg
ТОШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. "Wildberries" компанияси Ўзбекистонда янги логистика мажмуасини ишга туширди, деб хабар берди "Прайм".Такидланишича, янги мажмуа умумий майдони 53 минг квадрат метр бўлган иккита блокдан иборат бўлиб, кунига 500 мингтагача харидни қайта ишлашга мўлжалланган ва вилоят аҳолиси учун 500 тагача янги иш ўрни яратади.Апрель ойида "Wildberries" Ўзбекистонда пойтахт вилоятида мавжуд бўлган янги саралаш маркази ўрнига Тошкентда янги саралаш марказини ишга туширди ва унинг ўтказиш қобилиятини икки бараварга - кунига 100 минг буюртмагача оширди. Июнь ойида "Wildberries"нинг Ўзбекистондаги директори Акмал Примқулов журналистларга компания республикада 180 минг квадрат метр майдонга эга йирик логистика мажмуасини қуриш режаларини қўриқлаётганини маълум қилганди. Ўтган йилнинг апрель ойида "Wildberries" РИА Новостига 2026 йилгача Ўзбекистоннинг Тошкент вилоятида 140 миллион долларлик сармоя билан шундай марказ қуришни режалаштираётгани, шунингдек, мамлакат ҳудудларида яна иккита майдонча кўриб чиқилаётгани ҳақида хабар берган эди.
https://sputniknews.uz/20250306/yirik-marketpleys-ozbekiston-soliq-48263479.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/0b/48830807_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4bca8f92d7d3076ec3e4489cc9a8147d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
wildberries, ўзбекистон, тошкент, сергели, логистика мажмуаси, логистика маркази, 500 минг буюртма, ишга туширди, янги омбор, савдо майдони, иш ўринлари, маркетплейс, риа новости, wb
wildberries, ўзбекистон, тошкент, сергели, логистика мажмуаси, логистика маркази, 500 минг буюртма, ишга туширди, янги омбор, савдо майдони, иш ўринлари, маркетплейс, риа новости, wb
"Wildberries" Ўзбекистонда йирик логистика мажмуасини ишга туширди
Wildberries Тошкентда янги логистика марказини ишга туширди. Мажмуа 53 минг квадрат метр майдонга эга бўлиб, кунига 500 минг буюртмани қайта ишлай олади
ТОШКЕНТ, 14 окт – Sputnik
. "Wildberries" компанияси Ўзбекистонда янги логистика мажмуасини ишга туширди, деб хабар берди
"Прайм".
Янги объект Тошкент шаҳрининг Сергели туманида жойлашган бўлиб, компаниянинг мамлакатдаги логистика инфратузилмасини ривожлантиришда муҳим босқич бўлди", - дейилади хабарда.
Такидланишича, янги мажмуа умумий майдони 53 минг квадрат метр бўлган иккита блокдан иборат бўлиб, кунига 500 мингтагача харидни қайта ишлашга мўлжалланган ва вилоят аҳолиси учун 500 тагача янги иш ўрни яратади.
"Ўзбекистонлик сотувчилар учун янги омбор қўшимча имкониятлар очади. Энди маҳаллий сотувчиларда товарларни сақлаш имконияти пайдо бўлди, уни буюртмаларни қайта ишлаш билан бирга Wildberries логистика маркази тўлиқ таъминлайди", - дея қўшимча қилди компания.
Апрель ойида "Wildberries" Ўзбекистонда пойтахт вилоятида мавжуд бўлган янги саралаш маркази ўрнига Тошкентда янги саралаш марказини ишга туширди ва унинг ўтказиш қобилиятини икки бараварга - кунига 100 минг буюртмагача оширди.
Июнь ойида "Wildberries"нинг Ўзбекистондаги директори Акмал Примқулов журналистларга компания республикада 180 минг квадрат метр майдонга эга йирик логистика мажмуасини қуриш режаларини қўриқлаётганини маълум қилганди.
Ўтган йилнинг апрель ойида "Wildberries" РИА Новостига 2026 йилгача Ўзбекистоннинг Тошкент вилоятида 140 миллион долларлик сармоя билан шундай марказ қуришни режалаштираётгани, шунингдек, мамлакат ҳудудларида яна иккита майдонча кўриб чиқилаётгани ҳақида хабар берган эди.