https://sputniknews.uz/20251014/uzbekistan-uzum-eksport-davlat-52696409.html
Ўзбекистон энг кўп узум экспорт қилган ЕОИИ давлатлари
Ўзбекистон энг кўп узум экспорт қилган ЕОИИ давлатлари
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон 2025 йилнинг январь–август ойларида 19 та давлатга 86 минг тонна узум экспорт қилди. Экспорт ҳажми ўтган йилга нисбатан 64 фоизга ўсди.
2025-10-14T19:07+0500
2025-10-14T19:07+0500
2025-10-14T19:07+0500
ўзбекистон ва еоии
ўзбекистон
узум
экспорт
инфографика
мултимедиа
россия
қозоғистон
қирғизистон
беларусь
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0e/52692143_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bdd66fd77b565cee4c12e5c26b1f31d1.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–август ойларида Ўзбекистон 19 та хорижий давлатга қиймати 78,3 млн долларга тенг бўлган 86,2 минг тонна янги узилган узум экспорт қилган.Ўзбек узумининг асосий харидлари Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари бўлиб қолмоқда. Масалан, Россия 63,4 минг тонна узум харид қилган.Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
ўзбекистон
қозоғистон
қирғизистон
беларусь
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0e/52692143_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_d66d45aed769264430451bd5562e5189.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, узум, экспорт, статистика, миллий статистика қўмитаси, инфографика, 2025 йил, қиймати 78,3 миллион доллар, 86 минг тонна, 64 фоиз ўсиш, ташқи савдо, узбекистон, россия, қозоғистон, қирғизистон, беларусь, беларус, козогистон, киргизистон, белорусия
ўзбекистон, узум, экспорт, статистика, миллий статистика қўмитаси, инфографика, 2025 йил, қиймати 78,3 миллион доллар, 86 минг тонна, 64 фоиз ўсиш, ташқи савдо, узбекистон, россия, қозоғистон, қирғизистон, беларусь, беларус, козогистон, киргизистон, белорусия
Ўзбекистон энг кўп узум экспорт қилган ЕОИИ давлатлари
2025 йилнинг январь – август ойларида Ўзбекистон 19 та хорижий давлатга 86,2 минг тонна янги узилган узум экспорт қилган
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–август ойларида Ўзбекистон 19 та хорижий давлатга қиймати 78,3 млн долларга тенг бўлган 86,2 минг тонна янги узилган узум экспорт қилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 33,6 минг тоннага ёки 64 фоизга ошган.
Ўзбек узумининг асосий харидлари Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари бўлиб қолмоқда. Масалан, Россия 63,4 минг тонна узум харид қилган.
Батафсил - Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида.