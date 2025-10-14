Ўзбекистон
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
Ўзбекистон энг кўп узум экспорт қилган ЕОИИ давлатлари
Ўзбекистон энг кўп узум экспорт қилган ЕОИИ давлатлари
Ўзбекистон 2025 йилнинг январь–август ойларида 19 та давлатга 86 минг тонна узум экспорт қилди. Экспорт ҳажми ўтган йилга нисбатан 64 фоизга ўсди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–август ойларида Ўзбекистон 19 та хорижий давлатга қиймати 78,3 млн долларга тенг бўлган 86,2 минг тонна янги узилган узум экспорт қилган.Ўзбек узумининг асосий харидлари Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари бўлиб қолмоқда. Масалан, Россия 63,4 минг тонна узум харид қилган.Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Ўзбекистон энг кўп узум экспорт қилган ЕОИИ давлатлари

2025 йилнинг январь – август ойларида Ўзбекистон 19 та хорижий давлатга 86,2 минг тонна янги узилган узум экспорт қилган
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–август ойларида Ўзбекистон 19 та хорижий давлатга қиймати 78,3 млн долларга тенг бўлган 86,2 минг тонна янги узилган узум экспорт қилган.

Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 33,6 минг тоннага ёки 64 фоизга ошган.

Ўзбек узумининг асосий харидлари Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари бўлиб қолмоқда. Масалан, Россия 63,4 минг тонна узум харид қилган.
Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
