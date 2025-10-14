https://sputniknews.uz/20251014/sergey-bezrukov-ozbekiston-52694275.html
Тошкент, Есенин, Висоцкий ва “Безори”: Сергей Безруков Ўзбекистон ҳақида
Тошкент, Есенин, Висоцкий ва “Безори”: Сергей Безруков Ўзбекистон ҳақида
Sputnik Ўзбекистон
Sputnik мультимедиа матбуот марказида Россия халқ артисти Сергей Безруков иштирокида матбуот анжумани бўлиб ўтди.Гап унинг Ўзбекистонга ташрифи, маданий ташаббуслар ва ижодий режалар ҳақида борди.
2025-10-14T16:44+0500
2025-10-14T16:44+0500
2025-10-14T16:44+0500
матбуот маркази
видео
матбуот маркази видео
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0e/52691701_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_169520bc1e15664f2749874cb8edd783.jpg
Sputnik мультимедиа матбуот марказида Россия халқ артисти Сергей Безруков иштирокида матбуот анжумани бўлиб ўтди.Гап унинг Ўзбекистонга ташрифи, маданий ташаббуслар ва ижодий режалар ҳақида борди.Сергей Безруков Тошкентга “Безори. Тазарру” мусиқий-шеърий спектакли билан келди. Унда буюк рус шоири тақдири ҳақида ҳикоя қилади, Есениннинг асарларини ўқиб, унинг шеърларини қўшиқ қилиб ижро этади.Спектаклда рок садолари ҳам, жўшқин танго ҳам, лирик баллада ҳам янграйди. Мақсад – Кумуш асрнинг ёрқин вакилларидан бири нақадар турли бўлганини кўрсатиш.Безруковнинг маълум қилишича, Тошкентда Есенин ҳайкалини ўрнатиш бўйича ҳокимият билан музокаралар олиб борилмоқда ва дастлабки қарор қабул қилинган.Безруков Есенин Тошкент ва Самарқандда бўлганини, у ерларда Шарқ маданиятидан илҳомланиб, “Форс тароналари” туркумини яратганини эслатиб ўтди.Россия халқ артисти санъат ва театр маркази сифатида Тошкентнинг алоҳида ўрнини таъкидлади.“Бу ерда улкан, бой маданиятнинг вакиллари бор. Миллий театр, рус театри, ВГИК филиали мавжуд. Театр анъаналарини қайта тиклаш муҳим вазифа. Айнан юқори даражали спектакллар билан тез-тез ташриф буюргим келади”, - деди у.Анжуман якунида Безруков Владимир Висоцкийнинг афсонавий “Кони привередливые" қўшиғини ижро этди.Батафсил — Sputnik видеосида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0e/52691701_66:0:1506:1080_1920x0_80_0_0_8dc3a1c7805cbd9ab966267126602209.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сергей безруков ўзбекистон ҳақида видео
сергей безруков ўзбекистон ҳақида видео
Тошкент, Есенин, Висоцкий ва “Безори”: Сергей Безруков Ўзбекистон ҳақида
Эксклюзив
Тошкентда Есенин ҳайкалини ўрнатиш бўйича ҳокимият билан музокаралар олиб борилмоқда ва дастлабки қарор қабул қилинган.
Sputnik мультимедиа матбуот марказида Россия халқ артисти Сергей Безруков иштирокида матбуот анжумани бўлиб ўтди.
Гап унинг Ўзбекистонга ташрифи, маданий ташаббуслар ва ижодий режалар ҳақида борди.
Сергей Безруков Тошкентга “Безори. Тазарру” мусиқий-шеърий спектакли билан келди. Унда буюк рус шоири тақдири ҳақида ҳикоя қилади, Есениннинг асарларини ўқиб, унинг шеърларини қўшиқ қилиб ижро этади.
Спектаклда рок садолари ҳам, жўшқин танго ҳам, лирик баллада ҳам янграйди. Мақсад – Кумуш асрнинг ёрқин вакилларидан бири нақадар турли бўлганини кўрсатиш.
Безруковнинг маълум қилишича, Тошкентда Есенин ҳайкалини ўрнатиш бўйича ҳокимият билан музокаралар олиб борилмоқда ва дастлабки қарор қабул қилинган.
Безруков Есенин Тошкент ва Самарқандда бўлганини, у ерларда Шарқ маданиятидан илҳомланиб, “Форс тароналари” туркумини яратганини эслатиб ўтди.
“Есенин ўша Форс билан айнан шу ерда, Тошкентда таъсирланган. У Ўзбекистон маданиятига мафтун бўлиб, Самарқандга ошиқ бўлган”, - деди санъаткор.
Россия халқ артисти санъат ва театр маркази сифатида Тошкентнинг алоҳида ўрнини таъкидлади.
“Бу ерда улкан, бой маданиятнинг вакиллари бор. Миллий театр, рус театри, ВГИК филиали мавжуд. Театр анъаналарини қайта тиклаш муҳим вазифа. Айнан юқори даражали спектакллар билан тез-тез ташриф буюргим келади”, - деди у.
Анжуман якунида Безруков Владимир Висоцкийнинг афсонавий “Кони привередливые" қўшиғини ижро этди.
Батафсил — Sputnik
видеосида.